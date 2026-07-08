Motociclista ateia fogo em moto para impedir apreensão pela PM em Linhares

Um motociclista, de 31 anos, ateou fogo na própria moto para impedir que o veículo fosse apreendido pela Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo a PM, a moto estava em condições precárias e com o licenciamento atrasado desde 2013. Ao ser abordado pelos policiais, o homem cortou a mangueira de gasolina e colocou fogo ao veículo.
A PM informou que, durante o policiamento, militares deram voz de abordagem ao condutor da moto. Os policiais informaram o motivo da abordagem e disseram que o veículo seria removido ao pátio por um guincho. A equipe fez todos os procedimentos administrativos e o homem se recusou a assinar a guia de recolhimento do veículo.
No momento em que a moto ia ser guinchada, o motociclista se aproximou e ateou fogo no veículo. As chamas quase atingiram um comércio, porém o funcionário de uma outra loja utilizou dois extintores e conseguiu conter o fogo.
Segundo a corporação, o homem mostrou “desobediência e resistência à ação da Polícia Militar, além de constranger os agentes da Lei perante a sociedade e causando risco de vida ao motorista do guincho, aos militares de serviço e as pessoas que estavam nas proximidades caso houvesse uma explosão ou alastrasse o incêndio causado”, afirma a nota
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por causar incêndio, desobediência à ação policial. Ele foi encaminhado para Penitência Regional de Linhares.