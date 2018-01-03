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Tentativa de assalto

Motoboy é salvo pelo capacete após levar tiro na cabeça na Serra

Jovem de 22 anos foi abordado por dois assaltantes na Avenida Guarapari, em Valparaíso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 13:25

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 13:25

Capacete da vítima segurou a bala Crédito: Ruhani Maia
Um motoboy foi salvo pelo capacete após levar um tiro na altura da cabeça durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (03) na Avenida Guarapari, no bairro Valparaíso, na Serra.
Por volta de 0h10, a vítima, 22 anos, seguia para a pizzaria onde trabalha fazendo entregas quando dois assaltantes a pé se aproximaram e, sem anunciar o assalto, um dos criminosos já saiu atirando. 
Após ser atingido, o motoboy acelerou e foi até um lugar mais calmo, onde conseguiu acionar a polícia. PMs estavam fazendo patrulhamento no bairro Jardim Tropical, também na Serra, e avistaram os dois bandidos com características descritas pela vítima. Após a abordagem, os policiais apreenderam um adolescente de 15 anos e um rapaz de 22 anos.
Os dois foram autuados por tentativa de latrocínio e encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. Com eles foi encontrada uma espingarda caseira calibre 12.

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