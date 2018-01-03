Motoboy é salvo pelo capacete após levar tiro na cabeça na Serra

Capacete da vítima segurou a bala Crédito: Ruhani Maia

Um motoboy foi salvo pelo capacete após levar um tiro na altura da cabeça durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (03) na Avenida Guarapari, no bairro Valparaíso, na Serra.

Por volta de 0h10, a vítima, 22 anos, seguia para a pizzaria onde trabalha fazendo entregas quando dois assaltantes a pé se aproximaram e, sem anunciar o assalto, um dos criminosos já saiu atirando.

Após ser atingido, o motoboy acelerou e foi até um lugar mais calmo, onde conseguiu acionar a polícia. PMs estavam fazendo patrulhamento no bairro Jardim Tropical, também na Serra, e avistaram os dois bandidos com características descritas pela vítima. Após a abordagem, os policiais apreenderam um adolescente de 15 anos e um rapaz de 22 anos.