Motoboy é baleado nas costas em frente a baile funk em Cariacica

Rua José Anchieta, no bairro Vila Capixaba, onde motoboy foi baleado Crédito: Glacieri Carraretto

Um motoboy de 20 anos foi baleado quando passava de moto em frente a um baile funk, na madrugada deste domingo (08), em Vila Capixaba, Cariacica . A vítima havia saído da lanchonete onde trabalha, no mesmo bairro, às 23 horas.

De acordo com os moradores, a informação é de que ele teria ido para Campo Grande lanchar com os amigos e retornou a Vila Capixaba. Outro motoqueiro, amigo dele, o acompanhava de moto.

O motoboy foi à uma distribuidora de bebidas, por volta de 1h30, e ao sair do local passou pela rua José Anchieta, onde está localizado o estabelecimento que promovia o baile funk.

Segundo testemunhas, o motoboy passou empinando a moto dele em frente ao baile quando foi atingido nas costas. O disparo quebrou uma das costelas. Uma equipe do Samu, que iria atender uma outra ocorrência, foi abordada pelo amigo do motoboy para atender a vítima.

A tia do jovem, uma dona de casa de 55 anos, disse que ficou sabendo que o sobrinho, que mora na mesma casa que ela, havia sido baleado por volta das 3h da manhã. De acordo com ela, o amigo do rapaz relatou que a vítima ainda estava em cima da moto quando foi atingida pelo disparo. "Fiquei desesperada. Ele é um menino ótimo e tinha acabado de sair do trabalho. Meu sobrinho passou em casa, deixou uma marmita em cima da mesa e voltou para a rua para comprar um enérgico. Ele trabalha o dia inteiro entregando lanche, foi criado com a gente desde novinho, não bebe e não dá trabalho nenhum", disse.

Familiares contaram que o jovem é apaixonado por motos e que gosta de fazer manobras radicais. "É um rapaz trabalhador e de boa família. Mas naquela rua todos empinam motos, são jovens e a rua parece um tobogã", contou, também, uma moradora do local onde o jovem fez o disparo.