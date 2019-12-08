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Violência no ES

Motoboy é baleado nas costas em frente a baile funk em Cariacica

Ele foi atingido  em rua do bairro Vila Capixaba. Nenhum suspeito do crime foi preso pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 11:06

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 11:06

Rua José Anchieta, no bairro Vila Capixaba, onde motoboy foi baleado Crédito: Glacieri Carraretto
Um motoboy de 20 anos foi baleado quando passava  de moto em frente a um baile funk, na madrugada deste domingo (08), em Vila Capixaba, Cariacica. A vítima havia saído da lanchonete onde trabalha, no mesmo bairro, às 23 horas.
De acordo com os moradores, a informação é de que ele teria ido para Campo Grande lanchar com os amigos e retornou a Vila Capixaba. Outro motoqueiro, amigo dele, o acompanhava de moto.
O motoboy foi à uma distribuidora de bebidas, por volta de 1h30, e ao sair do local passou pela rua José Anchieta, onde está localizado o estabelecimento que promovia o baile funk.
Segundo testemunhas, o motoboy passou empinando a moto dele em frente ao baile quando foi atingido nas costas.  O disparo quebrou uma das costelas. Uma equipe do Samu, que iria atender uma outra ocorrência, foi abordada pelo amigo do motoboy para atender a vítima.
A tia do jovem, uma dona de casa de 55 anos, disse que ficou sabendo que o sobrinho, que mora na mesma casa que ela, havia sido baleado por volta das 3h da manhã. De acordo com ela, o amigo do rapaz relatou que a vítima ainda estava em cima da moto quando foi atingida pelo disparo. "Fiquei desesperada. Ele é um menino ótimo e tinha acabado de sair do trabalho. Meu sobrinho passou em casa, deixou uma marmita em cima da mesa e voltou para a rua para comprar um enérgico. Ele trabalha o dia inteiro entregando lanche, foi criado com a gente desde novinho, não bebe e não dá trabalho nenhum", disse.
Familiares contaram que o jovem é apaixonado por motos e que gosta de fazer manobras radicais. "É um rapaz trabalhador e de boa família. Mas naquela rua todos empinam motos,  são jovens e a rua parece um tobogã", contou, também, uma moradora do local onde o jovem fez o disparo.
Ninguém soube precisar quem atirou contra o motoboy. As pessoas ouvidas no bairro não quiseram se identificar por medo de represálias, mas contaram que os tiros na saída do baile são frequentes. A PM prestou apoio ao atendimento do Samu e escoltou a ambulância até o Hospital São Lucas. Ninguém soube relatar de onde havia partido o disparo.
O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).  O motoboy continua internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

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