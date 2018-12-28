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Violência

Motoboy é assassinado na frente de farmácia em Vila Velha

Gilberto Risso Pimenta, 43 anos, estava em pé, em frente ao local, quando foi surpreendido pelos criminosos

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 16:48
Motoboy foi assassinado a tiros na frente da farmácia onde trabalhava Crédito: Mayra Bandeira
O motoboy Gilberto Risso Pimenta, 43 anos, foi assassinado a tiros, em frente à farmácia onde trabalhou por 10 anos, na manhã desta sexta-feira (28), em Jardim Marilândia, Vila Velha. A vítima estava em pé, em frente ao local, quando foi surpreendida pelos criminosos.
Familiares e amigos descreveram Gilberto como uma pessoa tranquila, carismática e querida no bairro. Ainda segundo a esposa dele, o motoboy não comentou se estava sendo ameaçado. Por isso, ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime.
Testemunhas contaram que, por volta das 9h20, Gilberto, que se preparava para uma entrega, estava próximo à moto dele, na calçada da farmácia - localizada na Rua Piracicaba -, quando dois homens em uma motocicleta passaram e o carona atirou na vítima, fugindo em seguida.
Com medo, funcionários da farmácia e de alguns comércios próximos baixaram as portas e só reabriram após a chegada da Polícia Militar. A morte de Gilberto chocou moradores da região, que mesmo com a chuva se aglomeraram em torno do local do crime.
DESESPERO
A atendente Rossana Silva Moraes, 32 anos, trabalhava com Gilberto e escutou os tiros. "Escutei os tiros e me joguei no chão. Depois, fui me arrastando até o banheiro. Foram uns quatro tiros. Fiquei escondida por um tempo e depois saí para ver o que tinha acontecido, achei que fosse tiroteio na rua. Foi muito triste vê-lo daquele jeito, relata.
Um dos tiros chegou a atingir a vidraça da farmácia. Segundo funcionários, ninguém no local chegou a ser atingido porque todos se jogaram no chão na hora dos disparos. De acordo com a ex-esposa de Gilberto, a dona de casa Mônica da Silva Rodrigues, 38 anos, o motoboy foi atingido por três tiros.
Gilberto deixou a esposa, três filhos (um menino de um ano, e duas meninas de 4 e 18 anos), e um neto com 8 meses. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha.

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