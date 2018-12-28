Motoboy é assassinado na frente de farmácia em Vila Velha

Motoboy foi assassinado a tiros na frente da farmácia onde trabalhava Crédito: Mayra Bandeira

O motoboy Gilberto Risso Pimenta, 43 anos, foi assassinado a tiros, em frente à farmácia onde trabalhou por 10 anos, na manhã desta sexta-feira (28), em Jardim Marilândia, Vila Velha . A vítima estava em pé, em frente ao local, quando foi surpreendida pelos criminosos.

Familiares e amigos descreveram Gilberto como uma pessoa tranquila, carismática e querida no bairro. Ainda segundo a esposa dele, o motoboy não comentou se estava sendo ameaçado. Por isso, ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime.

Testemunhas contaram que, por volta das 9h20, Gilberto, que se preparava para uma entrega, estava próximo à moto dele, na calçada da farmácia - localizada na Rua Piracicaba -, quando dois homens em uma motocicleta passaram e o carona atirou na vítima, fugindo em seguida.

Com medo, funcionários da farmácia e de alguns comércios próximos baixaram as portas e só reabriram após a chegada da Polícia Militar. A morte de Gilberto chocou moradores da região, que mesmo com a chuva se aglomeraram em torno do local do crime.

DESESPERO

A atendente Rossana Silva Moraes, 32 anos, trabalhava com Gilberto e escutou os tiros. "Escutei os tiros e me joguei no chão. Depois, fui me arrastando até o banheiro. Foram uns quatro tiros. Fiquei escondida por um tempo e depois saí para ver o que tinha acontecido, achei que fosse tiroteio na rua. Foi muito triste vê-lo daquele jeito, relata.

Um dos tiros chegou a atingir a vidraça da farmácia. Segundo funcionários, ninguém no local chegou a ser atingido porque todos se jogaram no chão na hora dos disparos. De acordo com a ex-esposa de Gilberto, a dona de casa Mônica da Silva Rodrigues, 38 anos, o motoboy foi atingido por três tiros.