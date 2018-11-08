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Em Cariacica

Moto roubada três vezes em menos de um ano é recuperada pela PRF

Durante a fiscalização, que tinha como foco o combate à criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas na BR 101, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (08)

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 14:43
Durante a fiscalização, que tinha como foco o combate à criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas na BR 101, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (08) Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas na BR 101, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (08). Uma das motocicletas tinha três registros de furto e roubo, em menos de um ano, e a outra apresentava sinais de adulteração.
Durante a fiscalização, que tinha como foco o combate à criminalidade, por volta das 17h30, uma equipe abordou uma moto Honda/CG 150. Durante verificação minuciosa foi constatado sinais de adulteração que impossibilitaram a identificação da motocicleta. O condutor relatou ter comprado o veículo de um conhecido, no município de Cariacica, há cerca de três anos, por R$1.000.
O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.
Durante a fiscalização, que tinha como foco o combate à criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas na BR 101, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (08) Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
No mesmo dia, por volta de 21h, os policiais avistaram uma Honda/GC 125 Fan, de cor preta, abandonada em um local inapropriado. Ao verificar o sistema policial, foi averiguado que em menos de um ano, haviam três restrições de furto e roubo para o veículo.
O primeiro registro foi realizado no dia 12/12/2017 em Vitória, sendo recuperado e entregue ao dono no dia 17/01/2018. O segundo registro, em Cariacica, na data de 25/04/2018, sendo recuperado e entregue ao dono em 10/05/2018, e, o terceiro, novamente em Cariacica, com registro de furto e roubo em 28/10/18.
Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica para as providências cabíveis.
 

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