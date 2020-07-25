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Noite violenta

Mortes e tiros marcam madrugada na Grande Vitória

De acordo com informações da Polícia Civil, todos os casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) dos respectivos municípios; nenhum suspeito foi detido até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 12:13

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 12:13

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Todos os casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isabella Arruda
Foram registrados tiros e ao menos três mortes na madrugada da Grande Vitória neste sábado (25), além de ter sido encontrado um corpo boiando em avançado estado de decomposição na zona rural da Serra. De acordo com informações da Polícia Civil, todos os casos serão investigados pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) dos respectivos municípios. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

VILA VELHA

Em Vila Velha, foi registrado um homicídio por arma de fogo em Residencial Jabaeté, por volta de 1h30 da manhã. Segundo a Polícia Militar, um indivíduo foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu no local.
Outro homicídio por arma de fogo ocorreu, de acordo com a PM, no bairro Ulisses Guimarães, por volta das 9h40 da manhã. Segundo consta do boletim de ocorrência, um indivíduo foi atingido por disparos de arma de fogo no interior de uma residência. No local foi encontrada uma metralhadora de calibre 38 e dois carregadores com 32 munições. 
Além destes crimes, também foi registrada uma tentativa de homicídio na região de Vale Encantado, às 22h58 da última sexta-feira (24). A vítima foi baleada e socorrida pelo Samu.

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CARIACICA

Em Cariacica foi constatada uma dupla tentativa de homicídio no bairro Parque Gramado, por volta das 21h de sexta-feira (24). De acordo com a PM, duas pessoas foram baleadas e socorridos pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

VITÓRIA

Na Capital, a PM informou a ocorrência de um homicídio por arma de fogo no bairro Joana Darc, por volta de 1h da manhã. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

SERRA

De acordo com informações da PM, na zona rural da Serra foi encontrado, por volta das 8h30 deste sábado (25), um corpo boiando em um córrego em avançado estado de decomposição nas proximidades do condomínio Alphaville.

VIANA

Por volta das 7h deste sábado (25), no ponto final do bairro Piapitangui, em Viana, uma pessoa foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida por populares à Unidade de Pronto Atendimento de Viana Sede. De acordo com a PM, o suspeito estaria em uma moto de cor preta sem identificação, teria atirado na direção do carro modelo Gol da vítima e fugido em direção ao bairro Universal. 
Ainda segundo a PM, a vítima foi atingida por dois disparos na região do tórax, um de raspão na cabeça e um no braço esquerdo. A autoria e motivação são desconhecidas até o momento.

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