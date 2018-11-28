Morte no Transcol em Vila Velha: assassino diz que tiro foi acidental

Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online

Acusado de assassinar um estudante de 18 anos durante um assalto no Transcol, Lucas Araújo Rodrigues, 20 anos, demonstrou arrependimento em depoimento e disse que o disparo foi acidental. De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Passageiros (DCCTP), Lucas disse que atirou após se assustar com a reação de uma das vítimas.

O Lucas demonstrou remorso, falou que acionou o gatilho sem querer, e que o arrependimento dele não traria o Deivid de volta, mas que pelo menos ele pagaria pelo que fez, afirmou o delegado.

TRIO NÃO TINHA PASSAGEM PELA POLÍCIA

Lucas Araújo Rodrigues, Andriel da Cruz de Jesus e Natan dos Santos Ferreira foram presos nesta segunda-feira Crédito: Divulgação | Sesp

O delegado disse ainda que nenhum dos três acusados tinha passagem pela polícia, e que as famílias dos acusados ficaram surpresas com o envolvimento dos três na morte do adolescente.

Para encontrar Lucas, por exemplo, a polícia contou com denúncias anônimas e com a ajuda do próprio pai do acusado. Chegamos na casa dele e ele não estava. Foi o pai dele quem disse à polícia que o Lucas estava na casa da namorada. Ele nos disse onde ficava a casa e falou que iria colaborar com a polícia e não dar cobertura ao filho, contou o delegado.

Lucas foi preso na casa da namorada, no bairro Santa Mônica, também em Vila Velha, no fim da tarde desta segunda-feira (26). Natan dos Santos Ferreira, 20, foi detido dentro de casa. De acordo com a polícia, quando chegaram ao local o acusado estava tomando banho. Andriel da Cruz de Jesus, 24 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro e chegou a ir trabalhar no dia seguinte ao crime.

FOCO DO TRIO ERA ROUBAR CELULARES

Em depoimento à polícia, os criminosos afirmaram que o único interesse em praticar o assalto era recolher os celulares dos passageiros. Todos demonstraram arrependimento, disseram que o foco era os celulares, explicou o delegado.

Ainda segundo os acusados, a linha escolhida para cometer o assalto foi a 619 pela proximidade com o local onde todos eles moravam. Eles disseram em depoimento que escolheram essa linha para ter a fuga facilitada, por estarem perto de casa, contou.

AS BUSCAS

Durante as buscas, a polícia encontrou os moletons usados pelos acusados no dia no crime. A arma, um revólver calibre 38, utilizada no assalto ainda não foi localizada. O Lucas conta em depoimento que conseguiu a arma com um traficante da região. Ele ainda contou que descartou a arma em um terreno baldio próximo ao bairro São Conrado, disse o delegado.

Apesar da informação passada por Lucas em depoimento, a polícia realizou buscas na região e não conseguiu localizar a arma. Estamos considerando a possibilidade de terem devolvido a arma ao traficante do local, já que em alguns casos eles alugam as armas para cometer crimes, completou Gabriel.