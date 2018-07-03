Morte em Araçás: Soldado da PM é indiciado por homicídio qualificado

Jean Pierre Lazzarini, 27 anos, morto na pracinha de Araçás, em Vila Velha, no Natal de 2017 Crédito: Gazeta Online

O soldado da Policial Militar Igor Moreira da Silva vai responder a processo por assassinar o estudante Jean Pierre Otero Lazarini, 27 anos, em Araçás, Vila Velha. O rapaz foi morto em uma festa, em 25 de dezembro de 2017, com três tiros nas costas.

As investigações do caso foram concluídas, nesta terça-feira (3), pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha e enviadas à Justiça.

No dia do crime, o soldado Igor se apresentou à delegacia e declarou ter feito os disparos contra Jean pois este estaria portando uma arma e fez menção de sacar o objeto na cintura. O PM também entregou uma pistola calibre 380 com numeração adulterada que teria sido apreendida com o estudante.

Porém, de acordo com o delegado Ricardo Almeida, titular da DCCV, a versão dada pelas testemunhas do crime não condiz com a do soldado.

Somente o soldado Igor e outro militar que estava na festa afirmam que a vítima estava armada, mas com descrições diferentes. Um afirma que a arma estava na cintura e outro que Jean a apontou para o alto. Das demais testemunhas, cerca de 20 que ouvimos, nenhuma diz ter visto arma com a vítima, disse o delegado.

As testemunhas afirmaram que Jean estava com um copo em uma das mãos e com uma garrafa de bebida alcóolica na outra, objeto encontrado próximo ao corpo do estudante quando a perícia chegou ao local.

O laudo cadavérico realizado no DML apontou que Jean foi alvo de três tiros, todos nas costas. Exames periciais também comprovaram que os disparos saíram de uma pistola ponto 40, que pertencia à Polícia Militar, e estava com o soldado Igor.

ARMA PLANTADA

Temos relato de testemunha que diz que o militar Igor, após disparar contra Jean, retirou uma arma da cintura, e disse ser da vítima. A arma, uma pistola 380, foi entregue pelo PM na delegacia como sendo de Jean, por isso também o indiciamos por fraude processual, observou o delegado.

A motivação do crime ainda é uma incógnita para a polícia. Existe indicativos que o motivo foi uma banalidade, seja briga por mulher ou discussão, mas não foi possível precisar, declarou Ricardo Almeida.

O militar que estava com o soldado Igor era o também soldado Clintty Silva de Abreu. Ele e mais dois primos de Igor, identificados como Arnaldo Junior Minchio Viana e João Vinicius Moreira da Silva, foram indiciados por falso testemunho, já que apresentaram depoimentos com informações diferentes do que foi comprovado pela Polícia Civil.

O soldado Igor foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima e fraude processual.

A reportagem entrou em contato com a Associação de Cabos e Soldado para tentar falar com a defesa dos acusados, porém, não obteve retorno. Nenhum dos militares apresentou advogado ao prestar depoimento.