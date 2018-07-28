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Tragédia

Morre terceira vítima de acidente na BR 101 em Ibiraçu

Danielly Barbosa Paiva, de 18 anos, estava internada com traumatismo craniano após ser vítima de um grave acidente de carro na quinta-feira (26)

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 01:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 01:49
Danielly Barbosa Paiva morreu nesta sexta (27) Crédito: Reprodução | Facebook
Morreu na noite desta sexta-feira (27) a jovem Danielly Barbosa Paiva, de 18 anos. Ela estava internada com traumatismo craniano após ser vítima de um grave acidente de carro que aconteceu na BR 101, em Ibiraçu, na manhã de quinta-feira (26). Na colisão morreram a sogra dela, Ediane Barbosa, 47, e a cunhada Maria Luiza Barbosa Evangelista, 12.
Danielly era namorada de Elder Evangelista Barbosa de Sales, que dirigia o Fiat Siena a caminho de Vitória quando invadiu a contramão e bateu em outro veículo. Atualmente o casal morava junto em Minas Gerais.
De acordo com o primo de Danielly, o jornalista Ronny Peterson dos Santos, de 38 anos, a família estava esperançosa após os médicos afirmarem que a jovem estava respondendo bem aos medicamentos. Mas por volta das 21 horas de sexta (27) ela teve uma parada cardíaca e morreu.
Danielly era uma menina muito boa, família, que nunca se envolveu em confusão. Ela tinha o sonho de casar na igreja com o namorado. O pai a criou sozinho com muitas dificuldades e agora está arrasado. Estamos muito abalados, lamentou.
Os corpos de Ediane e Maria Luiza foram liberados nesta sexta do Departamento Médico Legal de Vitória. As informações são do reitor do seminário da Diocese de São Mateus, padre Elder Molovini.
O seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24, irmão de Elder, que também estava no carro, segue se recuperando após uma cirurgia realizada no abdômen no Hospital São Camilo, em Aracruz, de acordo com o padre. O Dener está bem. Fez a cirurgia no abdômen e se, recupera no hospital. Ele está consciente e aos poucos já está ficando sentado e em pé. Não estamos falando sobre a morte dos familiares e o acidente para ele se recuperar primeiro, disse.
Já Elder Barbosa, teve alta e está em casa. Ele teve alta nesta quinta, no início da noite, e está em casa com o pai. Elder está muito abalado por conta de toda essa situação.
A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção a Vitória na manhã de quinta-feira (26), quando sofreu um acidente. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, e a Toyota Hylux, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, Norte do Estado. Após a colisão, o carro pegou fogo.
O velório será realizado na Igreja São Geraldo, em Mantenópolis. A missa vai acontecer na Comunidade de Vila de São Geraldo, às 10h, e terá a presença do Bispo de São Mateus Dom Paulo Bosi Dal´Bó.

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