Morre motorista de aplicativo baleado em Cariacica

Motorista foi baleado dentro de carro no bairro Jardim Botânico, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online

baleado nesta sexta-feira (23) dentro do carro em que trabalhava no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. O motorista de aplicativo Luiz César Michel Paiffer Júnior, de 32 anos, morreu na manhã deste sábado (24) no Hospital São Lucas. Ele foi

Luiz César foi atingido por quatro disparos, que perfuraram os dois pulmões e acertaram o pescoço e o coração dele. Ele foi socorrido com vida por populares e levado para o Hospital São Lucas. O motorista chegou a ser operado, mas, por volta das 10h50 deste sábado, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A esposa de Luiz César, que prefere não se identificar, conta que viveu com o marido por seis anos e que o crime chocou toda a família. Desde que souberam do atentado, eles ainda guardavam a esperança que a vítima pudesse se recuperar.

"Sempre que algum motorista de app sofria um crime ele ficava muito apreensivo, mas estava feliz por estar trabalhando. Como ele dirigia carro de terceiros, sonhava em juntar um dinheiro para comprar o próprio carro. Tinha três meses que ele estava no app. Foi uma covardia o que fizeram. A gente ficou desesperado, passamos a noite toda pedindo a Deus. Infelizmente aconteceu e agora vamos tentar continuar a levar a vida", afirmou.

Amigo de Luiz César há dois anos, Danilo Salim conta que foi até o local do crime para buscar o veículo que a vítima usava para trabalhar. Ele era da mesma igreja da vítima e foi quem o incentivou a dirigir pelo aplicativo.

"Era uma pessoa muito brincalhona e trabalhadora. Quando cheguei lá e vi o sangue, me veio uma tristeza muito forte. Lembrei dele pregando na igreja, há pouco tempo. Todo trabalhador tá sujeito à insegurança, nem policial consegue escapar mais. Porém, ficamos muito expostos, corremos muito risco de sofrer emboscada para levar celular, dinheiro, carro ou até nossa própria vida", desabafa.

A vítima será velada em Morada da Barra e deve ser enterrado no domingo (24). O local e os horários ainda não foram informados pela família.

Nenhum suspeito ainda foi localizado pela polícia. O caso está sendo tratado como assassinato e será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica.

O CASO

Luiz César foi morto no meio do cruzamento entre as ruas Casemiro de Abreu com a Camilo Pessanha. O motorista, de 32 anos, dirigia um Fiesta Sedan prata. Moradores contaram que pouco antes de ele chegar ao local, perceberam a movimentação de um rapaz estranho na rua. O rapaz chegou aqui era umas 7h15, por aí. Ficava sentado da calçada e depois rodava pela rua. Sempre falando ao celular, relatou uma dona de casa, de 33 anos.

Tempos depois, o motorista chegou ao local e assim que parou e desligou o carro, foi surpreendido pelo rapaz suspeito. O atirador teria se aproximado da janela do motorista e atirado duas vezes. Depois, deu a volta em torno do veículo, abriu a porta do carona, pegou o celular da vítima, que estava afixado no painel, e disparou mais duas vezes.

Após balear a vítima, o suspeito fugiu correndo. Mesmo ferido, o motorista ainda tentou ligar o carro e sair, mas não conseguiu.

Assustados, os moradores correram para socorrer o homem. Perguntei se tinha sido assalto e ele fez um sinal de negativo com o dedo, indicando que não, revela a dona de casa.



