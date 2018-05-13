Protesto na Rua Baixo Guandu em Planalto Serrano Crédito: Gazeta Online

Após casas e um carro serem atingidos por tiros na Rua Baixo Guandu, em Planalto Serrano, na Serra, moradores realizaram um protesto contra a violência no bairro na manhã deste domingo (13). Pneus e pedaços de madeira foram usados para fechar a rua, que já está liberada.

Your browser does not support the audio element. Moradores protestam contra violência em Planalto Serrano

De acordo com populares, que têm medo de se identificar, os ataques são constantes. Segundo eles, por volta das 2h da madrugada, muitos homens encapuzados chegaram atirando em vários locais. Inclusive, em uma das casas, o portão foi arrombado. Contaram também à reportagem do Gazeta Online que a polícia foi chamada, mas não esteve no local, apenas na manhã deste domingo.

Ainda segundo os moradores, às vezes, tem toque de recolher no bairro e a violência aumentou há cerca de três meses. "Nós estamos vivendo aprisionados. Eu não aguento mais. Eles colocam touca na cabeça e saem apontando para todo mundo", relata um morador.

POLÍCIA

De acordo com o tenente Flávio, que estava no local retirando os objetos usados no protesto, houve um ataque da gangue rival na Rua Baixo Guandu. Sobre a reclamação de a polícia não ter comparecido ao chamado na madrugada, o tenente disse que não estava de plantão na noite anterior. Por isso, não pode responder sobre esse fato, mas afirmou que se a PM foi chamada, deve ter comparecido porque faz constantes monitoramentos.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que foi acionada às 2h30 e, conforme registro, a equipe chegou ao local às 2h38. "No entanto, não houve manifestação do solicitante e nenhuma ação delituosa foi averiguada. A PMES reforça a importância do acionamento tão logo o fato ocorra. Salienta também a relevância em relação às denúncias via 181, com sigilo garantido", conclui.