Moradores da Piedade defendem jovens assassinados: 'São inocentes'

Ruan Reis (à esquerda) e Damião Reis (à direita): irmãos mortos na madrugada deste domingo com mais de 20 tiros cada Crédito: Reprodução/Facebook

Ruan Reis, de 19 anos, e Damião Reis, de 22 anos, assassinados na madrugada deste domingo (25), são inocentes e foram vítimas da disputa pelo tráfico de drogas que acontece na região. Afirmam ainda, que tiroteios são frequentes na comunidade. Moradores do Morro da Piedade, no Centro de Vitória, defendem que os dois irmãos,, são inocentes e foram vítimas da disputa pelo tráfico de drogas que acontece na região. Afirmam ainda, que tiroteios são frequentes na comunidade.

a Pastoral da Juventude emitiram mensagens para falarem sobre o crime. Além desses moradores, várias entidades e órgãos prestaram homenagem, emitiram notas se solidarizando às famílias dos jovens e manifestaram indignação. Escolas de samba, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o grupo de capoeira e

Acredito que eles foram vítimas da guerra do tráfico de drogas que acontece hoje na Piedade. Criminosos de outros morros vão até o local para tentar tomar o tráfico e impor poder. Tiroteios têm sido constantes na comunidade, diz um morador que prefere não se identificar.

Um morador detalha que os irmãos são muito queridos na Piedade e que eles não eram os alvos dos criminosos. Ele relata que o Damião entrou na frente do irmão Ruan para protegê-lo e acabou morrendo primeiro. Os moradores saíram para rua ao ouvirem o tiroteio e ninguém acreditava que as vítimas eram Damião e Ruan.

Eu acredito que o Ruan foi levado porque os bandidos não encontram quem eles realmente queriam pegar, e acabaram levando um inocente. Já o Damião foi morto por tentar defender o irmão. Ele tentou ajudar o irmão para que ele não fosse morto e acabou pagando com a própria vida. Ele morreu como um herói", conclui.

Ainda segundo o morador, Ruan Reis terminou recentemente o ensino médio, fazia trabalhos informais e era apaixonado por capoeira. O irmão, Damião, trabalhava como pedreiro e era professor de capoeira em um projeto social e passista da escola de samba Unidos da Piedade. Ele deixa esposa e um filho que completa um ano de idade neste domingo (25), mesmo dia de seu assassinato.

A mãe das vítimas, visivelmente abalada, precisou ser amparada e socorrida para o Pronto-Atendimento da Praia do Suá por parentes e amigos. A família, com muito medo, não quis dar entrevista.

PESAR

O Instituto Raízes da Piedade, que desenvolve ações sociais na comunidade, fez uma publicação no Facebook na qual lamenta o assassinato dos irmãos. Em nota, o grupo destaca o envolvimento dos jovens com as ações sociais, além de lembrar que eles são parte de uma família tradicional da região. "Os dois jovens moravam na comunidade, atuavam em ações coletivas sociais, sambistas (Damião era passista da escola e seu avô Ailton Canário foi fundador) e eram membros de uma das mais tradicionais família do bairro", diz parte da mensagem

Eles também pediram a colaboração de toda a população para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. "Precisamos de todos vocês para superar essa violência que nos atinge." Até às 15h12 deste domingo (25), a publicação tinha mais de 100 compartilhamentos e 400 reações. Confira:

SOLIDARIEDADE

O Círculo Palmarino, organização nacional do movimento negro, também lamentou, no Facebook a morte dos irmãos e prestou solidariedade à família dos jovens. Veja:

A Novo Império também se manifestou sobre o caso, e diz que trata-se de um crime bárbaro. "A notícia das mortes, que ocorreram na madrugada deste domingo (dia 25/03), nos deixa perplexos e profundamente tristes", diz, trecho do texto publicado no Facebook da agremiação. Leia:

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB/ES) também se manifestou por meio de nota. Nela, a diretora de Direitos Humanos do órgão, Verônica Bezerra, questiona: "O que estamos fazendo entre um homicídio e outro?". Leia:

"A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB/ES), por meio da Diretoria de Direitos Humanos, no seu dever humanitário, ético e político, vem perante a toda sociedade capixaba, manifestar solidariedade à família dos jovens irmãos Damião de 22 anos e Ruan de 19 anos, executados com mais de 60 disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo, 25/03/2018.

Ruan acabara de concluir ensino médio, atuava em um projeto social e era apaixonado por capoeira; Damião era pedreiro, passista da escola de samba Unidos da Piedade, atuava em um projeto social e morreu no dia em que seu filho fazia um ano de vida. Damião morreu tentando salvar a vida de seu irmão que estava sendo levado, por engano. A família, tradicional na Piedade, agora se vê dilacerada pela dor que a violência provoca e pelo vazio que jamais será preenchido. Dois jovens negros e moradores da periferia, foram executados; seus velórios se transformarão em luta, pois esse ciclo perverso precisa ter fim.

Dois jovens negros pobres foram executados com 60 disparos de arma de fogo, passarão a compor as estatísticas de 2018. E agora? Agora precisamos responder a pergunta: O que estamos fazendo entre um homicídio e outro?".

A Liga do Grupo Especial (Liesge) também manifestou uma nota de pesar no Facebook. Nela, se solidariza com todos os familiares dos jovens e amigos. Confira:



SESP

Questionada sobre os constantes tiroteios relatado pelo morador, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), afirma que a Polícia Militar (PM) vem atuando em todas as comunidades da Grande Vitória com patrulhamento diário, rotineiro e estratégico, em diversas modalidades. A polícia ressalta ainda que emprega serviços especializados e tem logrado êxito no combate a diversas modalidades criminosas e prendido bandidos em diversas comunidades. Já sobre as informações de que os dois suspeitos de cometer o crime tinham o linguajar de policiais, a Sesp afirmou que "todas as informações serão apuradas pela Polícia Civil."

A PM finaliza dizendo que é importante que a população contribua com a polícia e relate pelos canais disponíveis as denúncias, por meio do 181, caso seja informações de localização de suspeitos ou 190, quando a ocorrência está em andamento.

O CRIME

Os irmãos Ruan Reis, de 19 anos, e Damião Reis, de 22 anos, foram assassinados na madrugada deste domingo (25) no Morro da Piedade, no Centro de Vitória, onde moravam. O caso aconteceu por volta de 00h50, quando quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos dois irmãos perguntando "cadê o patrão?".

Ruan respondeu que não sabia quem eles estavam procurando e tentou conversar. Os criminosos, que simulavam ser policiais pelo linguajar, segundo depoimentos de testemunhas à polícia, disseram que o jovem deveria sair com eles para "uma averiguação". Ruan obedeceu a ordem.

Ao perceber que o irmão foi abordado, Damião, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba Piedade, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Ao entrar na frente de Ruan, Damião foi surpreendido por vários disparos. Depois, Ruan também foi atingido.

De acordo com a polícia, foram mais de 60 disparos. A perícia encontrou 22 perfurações no corpo de Ruan e 20, no corpo de Damião. No local foram encontradas mais de 60 cápsulas de calibre 380, .40 e 9 mm.

Segundo a PM, nenhum dos dois irmãos tinha passagem pela polícia. Porém, eles têm um irmão preso por tráfico de drogas, mas a família das vítimas não acredita que o duplo homicídio tem relação com a prisão do irmão, já que ele está na cadeia há muitos anos.