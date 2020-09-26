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Ficou ferido

Moradores batem em suspeito de roubar bolsa de uma mulher em Vila Velha

Suposto assalto ocorreu em um ponto de ônibus na Henrique Moscoso. Homem foi detido e levado para um hospital

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 12:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 12:33
Ladrão apanha de populares após roubar bolsa de mulher em Vila Velha
Ladrão apanha de populares após roubar bolsa de mulher em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um suspeito de assalto foi agredido na noite desta sexta-feira (25) em Vila Velha, na Grande Vitória. O homem teve que ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois da agressão.
Segundo testemunhas, ele roubou a bolsa de uma esteticista que estava saindo do trabalho. O homem correu após o crime, mas foi detido e apanhou de várias pessoas que viram o assalto.
A mulher contou que já estava embarcando em um ônibus em ponto na Rua Henrique Moscoso quando teve a bolsa puxada pelo homem. A Guarda Municipal foi ao local e encontrou o suspeito detido pela população. O ladrão foi levado para um hospital.

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