Moradores batem em suspeito de roubar bolsa de uma mulher em Vila Velha

Segundo testemunhas, ele roubou a bolsa de uma esteticista que estava saindo do trabalho. O homem correu após o crime, mas foi detido e apanhou de várias pessoas que viram o assalto.

A mulher contou que já estava embarcando em um ônibus em ponto na Rua Henrique Moscoso quando teve a bolsa puxada pelo homem. A Guarda Municipal foi ao local e encontrou o suspeito detido pela população. O ladrão foi levado para um hospital.