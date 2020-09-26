Moradores batem em suspeito de roubar bolsa de uma mulher em Vila Velha

Um suspeito de assalto foi agredido na noite desta sexta-feira (25) em Vila Velha, na Grande Vitória. O homem teve que ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois da agressão.
Segundo testemunhas, ele roubou a bolsa de uma esteticista que estava saindo do trabalho. O homem correu após o crime, mas foi detido e apanhou de várias pessoas que viram o assalto.
A mulher contou que já estava embarcando em um ônibus em ponto na Rua Henrique Moscoso quando teve a bolsa puxada pelo homem. A Guarda Municipal foi ao local e encontrou o suspeito detido pela população. O ladrão foi levado para um hospital.