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São Mateus

Moradora tem casa invadida e até pares de alianças furtados

A proprietária chegou em casa e encontrou a porta arrombada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 19:07

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 19:07

Alianças Crédito: Divulgação
Uma mulher de 34 anos levou um susto ao chegar em casa e ver que a porta estava arrombada em
São Mateus
, no Norte do Estado.
A proprietária chegou na residência, localizada no balneário de Guriri, na manhã deste sábado (06) e ao perceber que a casa foi invadida, acionou a polícia.
Dentre os objetos foram furtados estavam: uma televisão 43 polegadas de LED, um notebook, um netbook, dois tablets, dois celulares, uma câmara fotográfica, três controles de aparelhos, produtos de beleza no valor aproximado de R$300 e até dois pares de alianças (prata e dourada).
Após buscas na região, os militares não localizaram quaisquer suspeito ou material produto do furto.

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