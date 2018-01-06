Moradora tem casa invadida e até pares de alianças furtados

Alianças Crédito: Divulgação

Uma mulher de 34 anos levou um susto ao chegar em casa e ver que a porta estava arrombada em

, no Norte do Estado.

A proprietária chegou na residência, localizada no balneário de Guriri, na manhã deste sábado (06) e ao perceber que a casa foi invadida, acionou a polícia.

Dentre os objetos foram furtados estavam: uma televisão 43 polegadas de LED, um notebook, um netbook, dois tablets, dois celulares, uma câmara fotográfica, três controles de aparelhos, produtos de beleza no valor aproximado de R$300 e até dois pares de alianças (prata e dourada).