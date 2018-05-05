Preso morador de rua que atirou vergalhão em mulher, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

atirou um vergalhão de aproximadamente 1,5 metro na empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, que passava pela Avenida Champagnat na noite desta sexta-feira (4). A empresária foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de ontem. Em termo de audiência de custódia divulgado neste sábado (05), a juíza Auricelia Oliveira de Lima decretou a prisão preventiva do morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, que, de 42 anos, que passava pela Avenida Champagnat na noite desta sexta-feira (4). A empresária foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de ontem.

Your browser does not support the audio element. Morador de rua que matou empresária tem prisão preventiva decretada

"Tenho que a soltura do custodiado (Felipe Rodrigues Gonçalves) poderá colocar em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito do autuado em prisão preventiva para garantir a ordem pública, regular instrução processual e aplicação da lei penal. Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva com validade até 04/05/2038, considerando o prazo prescricional", diz a juíza em trecho da audiência de custódia.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, Sejus, o morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A Sejus informou ainda não ter autorização para dizer se o morador de rua será transferido ou ficará em cela separada.

Enterro

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

O corpo da empresária Simone Venturini já chegou ao cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O enterro terá início às 10h30 deste domingo (6).

Veja com foi a morte da empresária

Cerca de 20 centímetros de um vergalhão que estava em uma obra na Avenida Champagnat, em Vila Velha, penetraram na cabeça da empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos. Ela foi socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu e morreu. O crime aconteceu após ela buscar o filho, de oito anos, em um colégio particular da Praia da Costa.

O filho de apenas oito anos da empresária Simone Venturini Tonani, 43 anos, presenciou o momento que a mãe foi atingida por um vergalhão jogado por um morador de rua na Praia da Costa. Ele estava no carro e foi retirado por pessoas que se aproximaram da cena na Avenida Champagnat, em Vila Velha, por volta das 18h34 desta sexta-feira (4). Ele foi acolhido por uma vizinha da vítima, onde ficou até por volta das 22h, até que a família fosse buscá-lo.

Simone Venturini Tonani, de 42 anos, é proprietária de uma loja de materiais de construção e ferramentas em Cariacica. Ela morava na Praia da Costa, em Vila Velha, e na hora do crime havia acabado de pegar o filho em um colégio particular da região.

Morador de rua tem histórico de agressões

Felipe Rodrigues Gonçalves, que atirou um vergalhão e matou Simone Venturini Tonani, de 42 anos, tem um histórico de agressões e violência em Vila Velha. Outra empresária, de 48 anos, que prefere não se identificar, diz que quase foi estrangulada pelo mesmo morador de rua identificado como Felipe Rodrigues Gonçalves na última quinta-feira (3). Ele foi detido na noite desta sexta (4) e encaminhado para o presídio.

Segundo a empresária, que estava sozinha, ela havia acabado de sair da casa em que mora, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, e estava parada em um semáforo com os vidros abertos. Quando percebeu que o acusado se aproximava olhando-a fixamente decidiu fechar as janelas do carro. "Mas a minha janela está com um problema e às vezes demora para receber o comando. Quando ele chegou, conseguiu enfiar a mão pra dentro do carro e tentou alcançar o meu pescoço", detalha.x

Passagens pela polícia

Felipe, que matou a empresária após atirar um vergalhão na cabeça dela, tem ao menos outras quatro passagens pela polícia.

6 de dezembro de 2017: tentou furtar uma loja de calçados no Centro de Vila Velha, na Praça Duque de Caxias. Foi detido e liberado.

11 de dezembro de 2017: foi para o DPJ de Vila Velha acusado de arranhar a lateral de um carro. Foi liberado.

4 de janeiro de 2018: foi preso tentando abrir um porta-malas de um veículo utilizando um guarda-sol e um alicate. Foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha e foi solto.

23 de março de 2018: um morador da Praia da Costa o reconheceu como uma pessoa que estava furtando bicicletas de um condomínio. A polícia o abordou e encontrou drogas com ele. Foi levado para o DPJ de Vila Velha e liberado.

Leia na íntegra o termo de custódia expedido pela juíza Auricelia Oliveira de Lima