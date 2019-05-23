Morador de rua agride grávida no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Um morador de rua foi agredido por populares após atacar uma mulher grávida no centro de, no. O caso aconteceu no bairro Guandú, na manhã desta quinta-feira (22). Segundo os comerciantes, o jovem, morador de rua, é usuário de drogas.

De acordo com a, o caso aconteceu por volta das 10h, na rua Bernardo Horta, principal do bairro. Além da mulher grávida, o morador de rua teria agredido aleatoriamente outras três mulheres que caminhavam na via.

Revoltados com a situação, pessoas que passavam pela rua, agrediram o morador de rua já em outra rua do bairro. Em imagens gravadas e divulgadas em redes sociais, o morador de rua leva socos e chutes das pessoas que acompanharam a confusão.

O homem, que estava sem nenhuma identidade, foi preso e levado para a delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim. A informação na delegacia é de que três pessoas denunciaram o morador de rua. O rapaz foi autuado por lesão corporal e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.