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Agressão

Morador de rua agride grávida no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

O caso aconteceu no bairro Guandú, na manhã de quinta-feira (22). Segundo os comerciantes, o jovem, morador de rua, é usuário de drogas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mai 2019 às 21:21

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 21:21

Homem foi detido pela PM Crédito: Reprodução
Um morador de rua foi agredido por populares após atacar uma mulher grávida no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso aconteceu no bairro Guandú, na manhã desta quinta-feira (22). Segundo os comerciantes, o jovem, morador de rua, é usuário de drogas.
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De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 10h, na rua Bernardo Horta, principal do bairro. Além da mulher grávida, o morador de rua teria agredido aleatoriamente outras três mulheres que caminhavam na via.
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Revoltados com a situação, pessoas que passavam pela rua, agrediram o morador de rua já em outra rua do bairro. Em imagens gravadas e divulgadas em redes sociais, o morador de rua leva socos e chutes das pessoas que acompanharam a confusão.
A PRISÃO
O homem, que estava sem nenhuma identidade, foi preso e levado para a delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim. A informação na delegacia é de que três pessoas denunciaram o morador de rua. O rapaz foi autuado por lesão corporal e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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