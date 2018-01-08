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Em Linhares

Morador coloca fogo dentro de casa e chamas atingem padaria

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O suspeito foi detido e conduzido à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 13:17

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 13:17

Morador coloca fogo dentro de casa e incêndio atinge padaria em bairro de Linhares Crédito: Internauta via Whatsapp
Um incêndio em uma casa no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Estado, se alastrou para a padaria ao lado e quase atingiu outra residência na manhã deste domingo (7). Segundo a Polícia Militar, o incêndio foi provocado pelo próprio morador ao atear fogo em todos os pertences dentro do imóvel.
A PM foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros. Quando os militares chegaram, o fogo já tinha sido controlado e o acusado estava no local. De acordo com a PM, ele fazia ameaças aos populares e dizia que iria matar a mulher dele que havia saído de casa com os seus filhos.
O acusado, um homem de 34 anos, foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A PM informou que ele resistiu à prisão e precisou ser imobilizado, pois tentou agredir os militares. Segundo a Polícia Civil, Bruno Alves foi autuado por causar incêndio (expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio), desacato e resistência. Ele foi encaminhado ao presídio.
 

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