Morador coloca fogo dentro de casa e chamas atingem padaria

Morador coloca fogo dentro de casa e incêndio atinge padaria em bairro de Linhares Crédito: Internauta via Whatsapp

Um incêndio em uma casa no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Estado, se alastrou para a padaria ao lado e quase atingiu outra residência na manhã deste domingo (7). Segundo a Polícia Militar, o incêndio foi provocado pelo próprio morador ao atear fogo em todos os pertences dentro do imóvel.

A PM foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros. Quando os militares chegaram, o fogo já tinha sido controlado e o acusado estava no local. De acordo com a PM, ele fazia ameaças aos populares e dizia que iria matar a mulher dele que havia saído de casa com os seus filhos.

O acusado, um homem de 34 anos, foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A PM informou que ele resistiu à prisão e precisou ser imobilizado, pois tentou agredir os militares. Segundo a Polícia Civil, Bruno Alves foi autuado por causar incêndio (expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio), desacato e resistência. Ele foi encaminhado ao presídio.