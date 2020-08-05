Ex-capa da Playboy será transferida para o DF nos próximos dias Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Modelo presa em Vitória pode ser transferida a qualquer momento do ES

Flavia Tamayo, presa em um de hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal Crédito: Reprodução / Instagram

A PRISÃO

Suspeita de participar de uma organização criminosa composta por garotas de programas de luxo de Brasília, especializada no tráfico de drogas, Flávia foi abordada em uma ação policial ainda de madrugada no saguão do hotel onde estava hospedada na capital capixaba.

Com ela, o delegado Rafael Correa informou que, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio e uma cédula de dólar que a detida afirmou ser utilizada para cheirar cocaína. Também foram apreendidos um celular e R$ 325 em espécie.

O delegado afirmou também que, contra Flávia, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, já que ela é suspeita de integrar uma grande organização criminosa composta por garotas de programa de luxo que atua em Brasília e é especializada na venda e distribuição dos entorpecentes.