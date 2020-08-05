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Capa da Playboy

Modelo presa em Vitória pode ser transferida a qualquer momento do ES

Ex-capa da Playboy em Portugal Flavia Tamayo está detida no Presídio Feminino de Cariacica desde o final de julho. Ela é suspeita de integrar uma organização criminosa composta por garotas de programas de luxo de Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 15:58

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:58

Flavia Tamayo será transferida para o sistema prisional do Distrito Federal nos próximos dias
Ex-capa da Playboy será transferida para o DF nos próximos dias Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A modelo Flavia Tamayo, pode ser transferida a qualquer momento do Espírito Santo para o Distrito Federal. Presa pela polícia capixaba na madrugada do dia 21 de julho no saguão de um hotel na Orla de Camburi, em Vitória, a ex-capa da revista masculina "Playboy" de Portugal encontra-se desde então detida no Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória.
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A Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (Sejus) informou que já recebeu a autorização da Justiça de Brasília para o recambiamento (transferência) dela, faltando apenas o Sistema Prisional de Brasília agendar a movimentação. Enquanto isso não ocorre, a modelo que também é conhecida pelo nome artístico de Pâmela Pantera, continua detida em Cariacica.
Flavia Tamayo, presa em hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal
Flavia Tamayo, presa em um de  hotel de Vitória por tráfico de drogas, já foi capa da Playboy de Portugal Crédito: Reprodução / Instagram

A PRISÃO

Suspeita de participar de uma organização criminosa composta por garotas de programas de luxo de Brasília, especializada no tráfico de drogas, Flávia foi abordada em uma ação policial ainda de madrugada no saguão do hotel onde estava hospedada na capital capixaba.

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Com ela, o delegado Rafael Correa informou que, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio e uma cédula de dólar que a detida afirmou ser utilizada para cheirar cocaína. Também foram apreendidos um celular e R$ 325 em espécie.
O delegado afirmou também que, contra Flávia, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, já que ela é suspeita de integrar uma grande organização criminosa composta por garotas de programa de luxo que atua em Brasília e é especializada na venda e distribuição dos entorpecentes.
Na época da prisão, a informação da Polícia Civil é de que Flavia procurava novos clientes para a rede de prostituição da qual ela fazia parte. O delegado reiterou, porém, que não havia informações sobre a ligação da detida com o tráfico de drogas no Espírito Santo.

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