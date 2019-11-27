Modelo e amiga que tentaram furtar loja são soltas após pagar fiança no ES

Thaynan e Lorena passaram por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a decisão da juíza Thaita Campos Trevizan, as jovens "não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possuem residência fixa e ocupação lícita".

Na tentativa de furto, Thaynan e Lorena pagaram apenas uma roupa e esconderam outras sete. Após o pagamento, elas retiraram os dispositivos de segurança que acionariam o alarme da loja e os esconderam dentro de um bolso de uma calça que estava exposta para venda. Ao todo, as roupas escondidas somariam cerca de R$ 500.