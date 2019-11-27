Modelo e amiga que tentaram furtar loja são soltas após pagar fiança no ES

A modelo Thaynan Drumond, de 22 anos, e a amiga dela Lorena Reis Bretas, de 19 anos, presas por tentarem furtar roupas de uma loja em Vila Velha, foram soltas na noite desta quarta-feira (27). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça. Cada uma delas pagou uma fiança de R$ 500.
Thaynan e Lorena passaram por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a decisão da juíza Thaita Campos Trevizan, as jovens "não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possuem residência fixa e ocupação lícita".
Apesar da liberdade provisória concedida, Thaynan Drumond e Lorena Reis Bretas ainda terão de viver sob algumas restrições, tais como: estar em casa entre 20h e 6h; ter autorização prévia da Justiça para sair da Grande Vitória; e não frequentar bares, baladas e outros estabelecimentos do tipo.
RELEMBRE O CASO
De acordo com as informações passadas pela Polícia Militar, as duas esconderam diversas peças de roupa dentro das bolsas e tentaram sair da loja de departamento durante a noite dessa terça-feira (26) em um shopping na Praia da Costa. Na saída, porém, elas foram abordadas por um segurança do respectivo estabelecimento, que acompanha a ação delas desde o início.
Na tentativa de furto, Thaynan e Lorena pagaram apenas uma roupa e esconderam outras sete. Após o pagamento, elas retiraram os dispositivos de segurança que acionariam o alarme da loja e os esconderam dentro de um bolso de uma calça que estava exposta para venda. Ao todo, as roupas escondidas somariam cerca de R$ 500.