Milionário da Mega-Sena é morto a tiros em bar no Ceará

Miguel Ferreira Oliveira foi assassinado a tiros Crédito: Reprodução

Um empresário conhecido por ter ganhado R$ 39 milhões em um prêmio da Mega-Sena foi assassinado a tiros dentro de um bar no município de Campos Sales, interior do Ceará.

Segundo a TV Verdes Mares, Miguel Ferreira Oliveira, 50 anos, levou três tiros quando participava de uma festa no estabelecimento.

Após ganhar o prêmio em 2011, Miguel se mudou de São Paulo para o Ceará, onde atuava como empresário do ramo de aluguel de imóveis.

A polícia informou que Miguel Ferreira já possuía passagens na polícia por embriaguez ao volante e desacato.