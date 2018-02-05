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Ganhou R$ 39 milhões

Milionário da Mega-Sena é morto a tiros em bar no Ceará

Miguel Ferreira Oliveira, 50 anos, levou três tiros quando participava de uma festa no estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 12:34

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 12:34

Miguel Ferreira Oliveira foi assassinado a tiros Crédito: Reprodução
Um empresário conhecido por ter ganhado R$ 39 milhões em um prêmio da Mega-Sena foi assassinado a tiros dentro de um bar no município de Campos Sales, interior do Ceará.
Segundo a TV Verdes Mares, Miguel Ferreira Oliveira, 50 anos, levou três tiros quando participava de uma festa no estabelecimento.
Após ganhar o prêmio em 2011, Miguel se mudou de São Paulo para o Ceará, onde atuava como empresário do ramo de aluguel de imóveis.
A polícia informou que Miguel Ferreira já possuía passagens na polícia por embriaguez ao volante e desacato.
A motivação do crime ainda é desconhecida.

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