'Milagre', diz mulher de soldador que sobreviveu a facadas de assaltante

Cláudia da Silva Gonzaga Miranda, 43 anos, contou sobre o ataque que o marido sofreu Crédito: Esthefany Mesquita

A esposa disse que o marido faz o mesmo trajeto a cada dois dias. "Ele trabalha de escala e pega o ônibus bem perto de casa. Ele espera o ônibus da empresa com os amigos", disse.

VÍTIMA PEDIU PARA NÃO MORRER

Segundo informações da irmã da vítima, Elane Mara Pimentel, 41 anos, o irmão chegou a pedir para não morrer. "Ele falou com o bandido 'não me mata, tenho família e filhos. Por favor, não me mata' e mesmo assim o bandido fez isso com meu irmão".

Elane contou ainda que o irmão correu em direção á residência dele, e caiu duas casas depois, já ferido. "Meu irmão não reagiu, ele só correu porque o ladrão colocou a faca no pescoço dele".

VIZINHO CORRE ATRÁS DE BANDIDO

A esposa do soldador relatou que o marido conseguiu ajuda do vizinho para se salvar. A vítima chegou a entrar em luta corporal com o suspeito e gritou para os amigos que moram na mesma rua.

"Ele gritou, o nosso amigo que voou da janela. Ele desceu e foi correndo atrás do ladrão, que estava encapuzado e todo de preto, mas não o alcançou", finalizou.

O CRIME

Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Foi a caminho do trabalho que um soldador, de 47 anos, sofreu uma tentativa de latrocínio no bairro Vila Garrido, em Vila Velha , por volta das 4h45 desta quinta-feira (25). A vítima levou três facadas na costas e uma na cabeça.

Segundo investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a ação criminosa aconteceu na Rua Sebastião Gaiba. O soldador foi abordado pelo bandido, que anunciou o assalto mandando a vítima jogar o celular na grama.

À polícia, o soldador contou que desconfiou que o suspeito não estivesse armado, já que o bandido não mostrou a arma ou se aproximou dele. Mesmo assim, ele seguiu a ordem do criminoso e jogou o telefone no gramado.

Em seguida, o bandido viu um cordão que a vítima usava e mandou o soldador entregar, mas ele se recusou a entregar e o suspeito deu um "mata leão" na vítima.

De acordo com a polícia, a vítima conseguiu sair dos golpes do suspeito e correu, momento em que o criminoso foi atrás e desferiu três golpes com faca nas costas do homem e um na cabeça.

Ferida, a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital particular no mesmo município.