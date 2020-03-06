Metalúrgico foi morto por inquilinos que deviam aluguel, diz polícia

Fábio Ribeiro, de 57 anos, tinha saído de casa para negociar um terreno Crédito: Reprodução

A Polícia Civil anunciou na tarde desta sexta-feira (6) que os suspeitos de matar Fábio Ribeiro, de 57 anos, eram inquilinos do metalúrgico. A dupla (um homem de 19 e e outro de 32 anos) cometeu o crime por não ter dinheiro para pagar o aluguel que deviam, afirmou a polícia.

Segundo as investigações policiais, os suspeitos moravam em duas kitnets alugadas por Fábio havia cerca de cinco anos. Depois do assassinato, os dois permaneceram morando nos imóveis alugados, localizados no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, onde foram presos.

A investigação afirma que os detidos atraíram Fábio para um lugar afastado dizendo que possuíam um lote para vender ao metalúrgico e, quando chegaram ao local, atiraram a queima-roupa em Fábio.

No depoimento, os suspeitos negaram o crime, mas, de acordo com a polícia, se contradisseram várias vezes, o que reforça as teses dos investigadores. Além disso, a Polícia Civil segue estudando a possibilidade de uma terceira pessoa estar envolvida no crime, mas afirma que os suspeitos detidos teriam tido participação efetiva no assassinato.

Os dois serão indiciados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por não terem dado possibilidade de defesa para a vítima.