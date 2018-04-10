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Fugitivo

Menor foragido do Iases é recapturado na divisa do ES com RJ

Segundo a PRF, ele tinha um mandado de busca e apreensão da 3º Vara da Infância e Juventude, devido à fuga, que aconteceu em novembro de 2017

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 19:33
Aos policiais, o menor disse que estava retornando à Vitória para se entregar Crédito: Divulgação | PRF-ES
Um menor, que estava foragido do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta terça-feira (10), na divisa entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ele estava dentro de um ônibus que fazia o trajeto São Paulo a Vitória.
Segundo a PRF, ele tinha um mandado de busca e apreensão da 3º Vara da Infância e Juventude, devido à fuga, que aconteceu em novembro de 2017.
Aos policiais, o menor disse que estava retornando à Vitória para se entregar. Ele foi conduzido ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim.

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