Menor foragido do Iases é recapturado na divisa do ES com RJ

Aos policiais, o menor disse que estava retornando à Vitória para se entregar Crédito: Divulgação | PRF-ES

Um menor, que estava foragido do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta terça-feira (10), na divisa entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ele estava dentro de um ônibus que fazia o trajeto São Paulo a Vitória.

Segundo a PRF, ele tinha um mandado de busca e apreensão da 3º Vara da Infância e Juventude, devido à fuga, que aconteceu em novembro de 2017.