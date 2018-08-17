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Crime em Cariacica

Menor é preso suspeito de tentar matar PM durante assalto no ES

Um terceiro envolvido no crime é procurado pela polícia; veja imagem na reportagem e denuncie pelo 181
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 18:18

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 18:18

Rua pode onde um dos bandidos correu após ser baleado em troca de tiros com o sargento; o criminoso morreu Crédito: Fernado Madeira
Um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de participar de uma tentativa de latrocínio a um sargento da Polícia Militar, durante  assalto no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Na ocasião, o comparsa do menor, Cleverton Santos Lopes, 18, acabou morrendo durante a troca de tiros com o PM.
O crime aconteceu no dia 27 de julho deste ano. Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o militar seguia de carro da Serra para Cariacica, pela Rodovia do Contorno, quando percebeu que estava sendo seguido por uma moto com dois ocupantes.
De acordo com o delegado Ícaro Ruginski, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), o objetivo dos criminosos seria um possível malote que estaria sendo transportado pelo militar.
"Ele estava no carro de uma empresa, transportando objetos pessoais. Na verdade não havia malote e acreditamos que os bandidos não sabiam que se tratava de um policial militar ao volante", destacou Ruginski.
Para tentar se livrar dos suspeitos, ele entrou em uma rua que dá acesso à Ceasa e percebeu os motoqueiros o seguindo. Logo, a moto ficou ao lado do carro do PM, momento em que os suspeitos anunciaram o assalto. O carona da moto apontou uma arma contra o motorista. O militar freou o veículo bruscamente, o que fez os motoqueiros pararem mais à frente. Então, o militar fez um disparo e os bandidos revidaram com vários tiros, que destruíram o para-brisas do carro.
Abaixado no banco, o PM atirou contra os criminosos. Houve troca de tiros e os suspeitos fugiram a pé. Um deles, identificado como Cleverton, foi atingido por um disparo na lombar. Ferido, ele correu por cerca de 400 metros e caiu no meio da Rua Caixaria. O PM pediu reforço e chamou uma unidade do Samu. Cleverton morreu a caminho do hospital. O outro suspeito conseguiu escapar.
Segundo Ruginski, adolescente pilotava a moto e Cleverton foi quem trocou tiros com o sargento da PM. A dupla é suspeita de outros assaltos na região e um capacete apreendido na casa do menor, em Piranema, foi reconhecido por vítimas de dois crimes.
Quem teria passado a informação sobre esse possível transporte de valores à dupla de assaltantes foi identificado como Felippe Barros Soares, de 24 anos. Os policiais da DFRV realizaram buscas no suposto endereço do suspeito, mas não o encontraram.
Felippe Barros Soares, de 24 anos, é procurado pela polícia Crédito: Divulgação | DFRV
"Ele está com um mandado de prisão temporária em aberto e agora é considerado foragido. Qualquer informação sobre o Felippe pode ser passada para a equipe da nossa delegacia, ou via Disque-Denúncia 181", concluiu o delegado.

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