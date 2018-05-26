Menor com assassinatos em ficha criminal é apreendido na Serra

Sem sequer completar 18 anos, um adolescente apreendido pela Polícia Civil, no bairro Divinópolis, na Serra, já tem na ficha criminal três assassinatos. O criminoso dormia com a arma na cama com medo de ser atacado por inimigos.

Entre as vítimas do assassino, está o estudante Gabriel Duarte da Silva, de 16 anos, que ficou desaparecido por dois dias, até a mãe receber uma foto do filho morto para localizar o corpo.

Gabriel saiu de casa, no bairro São Marcos, no domingo à tarde, dia 08 de janeiro, para fazer uma tatuagem, no bairro vizinho, Divinópolis. Segundo informações da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra, o estudante teria sido abordado quando chegava ao estúdio e levado por dois criminosos em um carro.

Eles renderam Gabriel e o levaram até um terreno abandonado. Mais três pessoas participaram do assassinato da vítima, que foi morta a tiros. Um dos atiradores, foi o adolescente de 17 anos apreendido, detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DCCV de Serra.

O estudante não possuía envolvimento com a criminalidade. O que motivou o assassinato foi o fato dele morar em São Marcos. Por existirem facções rivais de traficantes de São Marcos e outro grupo de Divinópolis, Cascata e Santo Antônio, os moradores desses bairros não podem transitar na região dominada pelo outro grupo. Pelo simples fato de ir ao outro bairro, Gabriel acabou sendo assassinado. Um motivo fútil e incompatível com a liberdade de ir e vir das pessoas, contou.

O corpo de Gabriel foi abandonado no terreno baldio. Pais e familiares do rapaz fizeram buscas e protestos na tentativa de localizar o garoto. Somente dois dias depois, a mãe dele recebeu uma foto do filho morto e conseguiu encontra-lo para fazer o sepultamento.

O adolescente foi localizado durante uma Operação da DCCV Serra, na última quinta-feira. Ele estava dentro de casa em Divinópolis, dormindo, quando foi surpreendido pelos policiais. O procurado dormia com uma pistola calibre 380 municiada embaixo do corpo. Disse que tinha inimigos e por isso dormia com a arma para se proteger. Ele era o braço armado do grupo de Divinópolis, contou o delegado.

Mais três pessoas são investigadas na morte do estudante. Um quinto envolvido, Brendo da Silva Neves, também já está preso.

Além desse crime, o adolescente é apontado como um dos autores da morte de Lacácio Rodrigues de Souza, em fevereiro, e também de Gabriel Rodrigues Correia dos Santos, em março. Em depoimento, o menor de idade negou os assassinatos.

Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante a operação, a equipe da DCCV Serra, com 12 policiais, também deteve um rival do adolescente, Victor Alcuri Santos da Conceição, 18 anos, em São Marcos. Na casa dele, foram apreendidos uma pistola calibre 380 com numeração raspada, um carregador alongado e 33 munições do mesmo calibre. Em uma terceira ação, dessa vez em Praia de Carapebus, os policiais prenderam Pablo de Almeida Caldeira, 24 anos, que estava foragido da penitenciária e é investigado em homicídios. Na casa dele, foram apreendidas drogas.