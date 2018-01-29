Menino de quatro anos é encontrado andando sozinho a 37 km de casa

A criança vou levada a um abrigo pelo Conselho Tutelar Crédito: Pixabay

Um menino de 4 anos foi encontrado pela Polícia Militar caminhando sozinho no Centro de Conceição da Barra, Norte do Estado, na noite deste domingo (28). A criança não soube informar onde estavam os pais dela, mas disse que era de Braço do Rio. A localidade fica a 37 quilômetros da sede do município.

Os militares se depararam com a criança na Avenida Nossa Senhora da Conceição, por volta das 23 horas, quando faziam patrulhamento. De acordo com o boletim policial, o menino se identificou pelo primeiro nome e também deu o nome da mãe dele. Os policiais observaram ainda que a criança estava com alguns machucados no braço direito.

A PM acionou o Conselho Tutelar do município. O menino foi entregue a uma conselheira e levado para uma unidade de acolhimento. A Polícia Civil não deu mais informações sobre o caso, pois o expediente do cartório da delegacia já tinha sido encerrado.