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Conceição da Barra

Menino de quatro anos é encontrado andando sozinho a 37 km de casa

Os militares se depararam com a criança em uma avenida do centro de Conceição da Barra, por volta das 23 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 20:21

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 20:21

A criança vou levada a um abrigo pelo Conselho Tutelar Crédito: Pixabay
Um menino de 4 anos foi encontrado pela Polícia Militar caminhando sozinho no Centro de Conceição da Barra, Norte do Estado, na noite deste domingo (28). A criança não soube informar onde estavam os pais dela, mas disse que era de Braço do Rio. A localidade fica a 37 quilômetros da sede do município.
Os militares se depararam com a criança na Avenida Nossa Senhora da Conceição, por volta das 23 horas, quando faziam patrulhamento. De acordo com o boletim policial, o menino se identificou pelo primeiro nome e também deu o nome da mãe dele. Os policiais observaram ainda que a criança estava com alguns machucados no braço direito.
A PM acionou o Conselho Tutelar do município. O menino foi entregue a uma conselheira e levado para uma unidade de acolhimento. A Polícia Civil não deu mais informações sobre o caso, pois o expediente do cartório da delegacia já tinha sido encerrado.
 

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