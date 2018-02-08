Menino de 4 anos é atingido por bala perdida no Rio

Uma criança de 4 anos foi atingida por uma bala perdida na Favela da Linha, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta quarta-feira. João Pedro Soares da Costa, de 4 anos, foi baleado nas costas quando estava a caminho da igreja com o pai.
Segundo a polícia, os tiros partiram de criminosos da própria comunidade. Eles teriam se assustado quando viram um carro estranho entrando na favela e dispararam em direção ao veículo. Muito abalados, amigos e familiares não quiseram conversar com a imprensa.
O menino foi socorrido pelos próprios familiares e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. O menino passou por cirurgia e está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico da unidade. O estado de saúde dele é grave.
Segundo funcionários do hospital que atenderam o menino, a bala teria atingido o fígado, o diafragma e o pulmão direito de João Pedro. Ele ainda teria tido uma parada cardíaca, revertida pelos médicos da unidade.
De acordo com a Polícia Militar, não havia operação policial na comunidade. João Pedro teria sido baleado enquanto andava com o pai pela Avenida Dakar quando um veículo entrou na comunidade com farois desligados e janelas fechadas. Criminosos que controlam o tráfico de drogas na região dispararam contra o veículo e teriam atingido o menino.
Terceira criança baleada no Estado do Rio em dois dias
Esta é a terceira criança atingida por disparo de arma de fogo nesta semana no Rio. Na madrugada desta terça-feira, Emily Sofia, de 3 anos, havia acabado de sair de uma lanchonete com os pais, em Anchieta, na Zona Norte do Rio, quando disparos de fuzil feitos por criminosos que queriam roubar o veículo atravessaram a lataria. O casal e a menina foram baleados. Emilly não resistiu.
Na tarde do mesmo dia, menos de 12 horas depois, Jeremias, de 13, jogava bola na rua, no Complexo da Maré, também na Zona Norte, quando foi morto com um tiro no peito. Um caveirão da PM, que havia entrado no local em busca de homens que teriam sido sequestrados por traficantes, foi recebido a tiros. O menino foi atingido no peito e não chegou vivo ao hospital.