Menino baleado enquanto brincava em Vila Velha passa por cirurgia

Menino sendo transferido no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A informação foi confirmada por familiares da criança. De acordo com a avó da vítima, Vanderleia Coelho da Silva, a cirurgia aconteceu no Hospital Infantil de Vitória, para onde o menino foi transferido depois de ser levado inicialmente ao Hospital Infantil de Vila Velha por volta das 14h30 desta quarta.

Vanderleia afirma que por enquanto é cedo para definir o estado de saúde da criança. No momento, o menino segue internado no CTI e está sedado para que não se mexa. Antes de passar pelo procedimento, a criança estava consciente e conversando.

O CASO

O menino estava na casa de uma tia, brincando com primos, quando tudo aconteceu. A família não sabe se o disparo partiu de alguém que estava passando pela rua ou de dentro de alguma casa.

O pai dele, Wesley Nogueira de Souza Trindade, que estava em Campos dos Goytacazes (RJ) passando o Natal com a família, voltou quando soube o que havia acontecido com o filho.

"Quando fiquei sabendo, imediatamente peguei o carro e vim direto. Tô muito abalado, mas tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, em nome de Jesus", disse o pai.

A Polícia Civil está investigado o caso. Nenhum suspeito de envolvimento no disparo foi detido ainda.