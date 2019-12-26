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Retirada da bala

Menino baleado enquanto brincava em Vila Velha passa por cirurgia

Ele está no Hospital Infantil de Vitória. Segundo a família, ele foi sedado para que não se mova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 12:13

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 12:13

Menino sendo transferido no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O menino de 10 anos que foi baleado enquanto brincava na varanda de uma casa, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, nesta quarta-feira (25), passou por uma cirurgia para retirada da bala, que estava alojada na cabeça, durante a noite.
A informação foi confirmada por familiares da criança. De acordo com a avó da vítima, Vanderleia Coelho da Silva, a cirurgia aconteceu no Hospital Infantil de Vitória, para onde o menino foi transferido depois de ser levado inicialmente ao Hospital Infantil de Vila Velha por volta das 14h30 desta quarta.
Vanderleia afirma que por enquanto é cedo para definir o estado de saúde da criança. No momento, o menino segue internado no CTI e está sedado para que não se mexa. Antes de passar pelo procedimento, a criança estava consciente e conversando.

O CASO

O menino estava na casa de uma tia, brincando com primos, quando tudo aconteceu. A família não sabe se o disparo partiu de alguém que estava passando pela rua ou de dentro de alguma casa.
O pai dele, Wesley Nogueira de Souza Trindade, que estava em Campos dos Goytacazes (RJ) passando o Natal com a família, voltou quando soube o que havia acontecido com o filho.
"Quando fiquei sabendo, imediatamente peguei o carro e vim direto. Tô muito abalado, mas tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, em nome de Jesus", disse o pai.
A Polícia Civil está investigado o caso. Nenhum suspeito de envolvimento no disparo foi detido ainda.
Com informações do G1 ES

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