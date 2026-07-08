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Região Norte

Menina de 8 anos grava estupro e marido da bisavó acaba preso no ES

Crime aconteceu no último sábado (30), em Conceição da Barra; suspeito tem 42 anos e admitiu o crime depois de ver o vídeo que a vítima conseguiu fazer

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:04

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:04
Uma menina de apenas oito anos foi estuprada pelo marido da bisavó dela, no último sábado (30), em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O crime brutal acabou com o suspeito, de 42 anos, preso no mesmo dia, graças a um vídeo que a garota conseguiu fazer enquanto sofria as violências sexuais praticadas por ele.
"A criança gravou as cenas da violência pelo celular e as entregou para a avó"
Polícia Civil - Em nota
De acordo com a Polícia Civil, o fato foi relatado pela avó da vítima, no plantão de São Mateus. Depois, uma equipe se deslocou até a casa do homem e realizou a prisão. "Ele admitiu o crime após ter visto o vídeo e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória", informou a corporação.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. O nome dos envolvidos no crime e do bairro onde o estupro aconteceu não serão divulgados para preservar a identidade da criança, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

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Conceição da Barra Estupro Estupro de vulnerável Polícia Civil ES Norte
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