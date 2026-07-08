Menina de 8 anos grava estupro e marido da bisavó acaba preso no ES

Uma menina de apenas oito anos foi estuprada pelo marido da bisavó dela, no último sábado (30), em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O crime brutal acabou com o suspeito, de 42 anos, preso no mesmo dia, graças a um vídeo que a garota conseguiu fazer enquanto sofria as violências sexuais praticadas por ele.
"A criança gravou as cenas da violência pelo celular e as entregou para a avó"
De acordo com a Polícia Civil, o fato foi relatado pela avó da vítima, no plantão de São Mateus. Depois, uma equipe se deslocou até a casa do homem e realizou a prisão. "Ele admitiu o crime após ter visto o vídeo e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória", informou a corporação.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. O nome dos envolvidos no crime e do bairro onde o estupro aconteceu não serão divulgados para preservar a identidade da criança, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).