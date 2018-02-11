Menina de 8 anos é atingida por bala perdida enquanto brincava no ES

A vítima foi socorrida pelos próprios vizinhos que a levaram para o Hospital Infantil de Vila Velha Crédito: Divulgação

Uma menina de apenas oito anos foi a mais nova vítima da violência no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Ela foi atingida na perna direita por uma bala perdida enquanto brincava com outras crianças na Rua Eloi da Penha, por volta das 13h30 deste sábado (10).

De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a criança brincava na rua quando um grupo de rapazes passou pelo local e logo depois foi interceptado por um outro grupo que estava dentro de um táxi.

Your browser does not support the audio element. Menina de 8 anos é atingida por bala perdida enquanto brincava em Cariacica

As testemunhas não souberam dizer de onde partiram os tiros: se foram os rapazes que estavam andando na rua ou se foram os rapazes que estavam dentro do táxi. De acordo com relatos, aconteceram vários disparos e, por conta disso, a menina correu junto das outras crianças. Ela tentou se esconder, mas teve a perna direita atingida por uma bala.

A vítima foi socorrida pelos próprios vizinhos que a levaram para o Hospital Infantil de Vila Velha. Lá ela foi atendida, medicada e recebeu alta. O estado de saúde dela é estável.

De acordo com a polícia, o bairro está passando por uma guerra entre traficantes e várias outras pessoas foram vítimas de homicídio ou bala perdida neste mesmo bairro. A polícia fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi detido.

(Com informações de Elis Carvalho)