Crime chocou os moradores de Ibitirama, na Região do Caparaó Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online

Uma adolescente de 15 anos matou o irmão, de apenas seis anos, a machadadas na tarde desta sexta-feira (07), no município de Ibitirama , região do Caparaó, no Espírito Santo. O crime aconteceu no distrito de Santa Marta após a menina discutir com a mãe.

Your browser does not support the audio element. Menina de 16 anos briga com a mãe e mata irmão de 6 a machadadas no ES

Em entrevista para a TV Gazeta Sul, o delegado de plantão da 6ª Delegacia Regional de Alegre, Didier de Carvalho, afirmou que adolescente teve um desentendimento com a mãe antes do crime. A mãe pediu ajuda no preparo do almoço, ela não obedeceu, e foi mexer no celular. Foi quando a discussão começou.

Momentos após a discussão, segundo o delegado, a mãe e o padrasto saíram da residência e a adolescente ficou sozinha com o irmão. O machado usado no crime estava debaixo da cama da mãe. Ela pegou o machado, que estava embaixo da cama da mãe, e deixou na sala, onde o irmão estava dormindo de bruços no tapete. Ela foi assistir desenho na televisão, se estressou em um determinado ponto e, nessa hora, pegou o machado e desferiu os golpes no menino, disse.

Ainda segundo o delegado, após o crime, a adolescente tentou se matar. Mas desistiu e aguardou a chegada da mãe e do padrasto. Quando a mãe e o padrasto chegaram, encontraram o garoto desacordado no tapete. Eles tentaram o socorrer o filho, mas a criança chegou ao hospital já morta. A Polícia Militar e Conselho Tutelar do município foram acionados.

A adolescente foi apreendida na residência e encaminhada para a delegacia de Alegre. Ela aguarda audiência de custódia que deve ser realizada na tarde deste sábado (08). O corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.



