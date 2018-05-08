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Trancada com cadeado

Menina de 12 anos era estuprada e mantida presa em quarto em Vitória

Acusado foi flagrado pela equipe da DPCA praticando relação sexual com a vítima

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 11:30
Prisão foi feita pela equipe da DPCA Crédito: Arquivo
A polícia civil prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (08), em Vitória, um homem de 47 anos, investigado por aliciamento de crianças e adolescentes. Ele foi flagrado praticando relação sexual com uma menina de 12 anos.
De acordo com o chefe da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pazolini, o homem mantinha relação sexual com a criança mediante ao pagamento de uma quantia em dinheiro.
"São cenas bastante fortes, porque nós conseguimos chegar na hora em que esse homem estava na cama com essa criança, mantendo relação sexual. Nós conseguimos comprovar a prática criminosa, ele vai ser autuado em flagrante delito tanto pela exploração sexual de crianças e adolescentes quanto por estupro de vulnerável", detalhou o delegado.
PRESA EM QUARTO
Ainda segundo Pazolini, o criminoso mantinha a criança presa em um quarto. A expectativa é que ele fique preso por muito tempo.
"Ele já vinha atuando há bastante tempo aqui em Vitória, as provas são bastante contundentes. Além do flagrante feito hoje, essa criança estava em um quarto fechado com cadeado e esse cidadão mantinha relação sexual com a criança. Nós temos a certeza de que o flagrante será mantido e que ele ficará preso por bastante tempo", afirmou.

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