Menina de 12 anos era estuprada e mantida presa em quarto em Vitória

Prisão foi feita pela equipe da DPCA Crédito: Arquivo

A polícia civil prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (08), em Vitória, um homem de 47 anos, investigado por aliciamento de crianças e adolescentes. Ele foi flagrado praticando relação sexual com uma menina de 12 anos.

De acordo com o chefe da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pazolini, o homem mantinha relação sexual com a criança mediante ao pagamento de uma quantia em dinheiro.

"São cenas bastante fortes, porque nós conseguimos chegar na hora em que esse homem estava na cama com essa criança, mantendo relação sexual. Nós conseguimos comprovar a prática criminosa, ele vai ser autuado em flagrante delito tanto pela exploração sexual de crianças e adolescentes quanto por estupro de vulnerável", detalhou o delegado.

PRESA EM QUARTO

Ainda segundo Pazolini, o criminoso mantinha a criança presa em um quarto. A expectativa é que ele fique preso por muito tempo.