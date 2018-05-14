Menina de 11 anos é baleada na porta de igreja na Serra

Marca de tiro em parede de igreja Crédito: Victor Muniz

O que era para ser um culto de agradecimento pelo Dia das Mães se tornou um pesadelo, para membros de uma igreja no bairro Oceania, na Serra, por volta das 19h do último domingo (13).

Após bandidos passarem, de carro e moto, atirando sem um alvo específico, uma menina de 11 anos, enteada do pastor, acabou baleada na perna, dentro do local. Ela estava na porta, do lado de dentro do templo.

Outro morador, um jovem de 18 anos, também foi atingido duas vezes, na barriga e virilha. Crianças brincavam na rua e cerca de 30 fiéis estavam na igreja no momento dos disparos.

O pastor, de 65 anos, contou que os fiéis, a maioria mulheres, chegaram ao local para o culto das 19h30 e a enteada fazia o trabalho de anotar os nomes de cada mãe que seria homenageada.

A minha filha estava na porta da igreja pegando os nomes de cada uma. Eram cerca de 30 pessoas que já haviam chegado e ela me passaria a relação depois. Neste momento, tudo aconteceu, contou.

Bandidos que passavam em uma moto e um carro preto iniciaram os disparos contra os moradores. De acordo com as testemunhas, eles queriam atingir quem estivesse por perto.

Eles não escolheram ninguém não. Um bandido chegou a abrir a porta do carro, com a arma para o lado de fora, em movimento, e começou a atirar. Foi um pânico. Tinham crianças na rua. Estava movimentada, relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.

De acordo com o pastor, assim que ouviu os tiros, também escutou os gritos da enteada. Neste momento, ligou para o cunhado, que rapidamente chegou de carro e levou a vítima até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina.

De lá, após cuidados iniciais, ela foi transferida para o Hospital Infantil, em Vitória. Segundo o padrasto da menina, ela teve uma fissura no osso da canela, mas passa bem.

Graças a Deus já recebeu alta e está vindo para casa. A gente não sabe o que pode ter motivado isso. Tem três meses que estou com esse projeto aqui e nunca tinha visto isso. A gente sabe que existem problemas aqui, mas não é um local que costuma ser violento, ressaltou o pastor.