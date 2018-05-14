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Na porta de igreja

Menina de 11 anos é atingida por bala perdida em Bicanga, na Serra

Bandidos de gangues rivais surgiram trocando tiros e acabaram baleando a garota e um rapaz de 18 anos

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 11:52
Uma menina de 11 anos e um rapaz de 18 anos foram atingidos por balas perdidas na noite desse domingo, em Bicanga, na Serra. Os dois passavam pela rua 5, por volta das 19 horas, quando dois carros surgiram e iniciaram uma troca de tiros. 
De acordo com a polícia, os bandidos, de gangues rivais, passaram pelo local já trocando tiros. A menina de 11 anos estava na porta de uma igreja quando acabou atingida por um tiro no tornozelo. Já o rapaz saía de casa quando foi atingido por disparos na barriga e na virilha.
Menina foi levada para o Hospital Infantil de Vitória Crédito: Eduardo Dias
Até a manhã desta segunda-feira (14), nenhum suspeito havia sido localizado pela polícia. O rapaz foi encaminhado para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, e a menina foi levada para a Upa de Carapina e, depois, transferida para o Hospital Infantil.  
Com informações de Victor Muniz

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