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Droga

Meia tonelada de maconha é apreendida em Vila Velha

Apreensão ocorreu em Ponta da Fruta nesta quinta-feira (15)

Publicado em 15 de Março de 2018 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 20:46
Crédito: Fernando Madeira
A Policia Civil, por meio da Delegacia de Segurança Patrimonial apreendeu meia tonelada de maconha em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, nesta quinta-feira (15). A droga estava armazenada em um quarto e, de acordo com a polícia, seria usada para abastacer Guarapari durante o feriado da Semana Santa.
De acordo com Fabiano Rosa, delegado titular da Delegacia de Segurança Patrimonial, a polícia investigava uma denúncia de roubo na região quando perceberam uma movimentação estranha em uma casa da vizinhança.
Fazíamos o levantamento por uma denúncia de roubo, mas os policiais perceberam uma grande movimentação nessa casa da região. Encontramos essa droga por acaso, disse o delegado.
Os 541 tabletes de maconha apreendidos ficavam guardados da casa de Gerloni de Souza Nascimento, de 40 anos. Para armazenar a droga na própria casa, Gerloni recebia mil reais por mês, uma espécie de aluguel pelo espaço.
Além de Gerloni, também participavam do esquema Benedito Rosa da Silva, 35, e Wesley Batista dos Santos, 30. Os dois eram responsáveis por negociar a droga, que era vendida somente por atacado. Os dois já tinham passagem pela polícia por tráfico.
Os três criminosos foram autuados por tráfico e associação ao tráfico e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana na tarde desta quinta-feira (15).
De acordo com o delegado, a julgar pela quantidade de drogas apreendidas, mais pessoas devem estar envolvidas no esquema. Fabiano Rosa afirmou que as investigações vão continuar e que o próximo passo será descobrir a origem da droga, como ela veio parar no Estado e quanto pagaram pelo montante.

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