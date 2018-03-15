Meia tonelada de maconha é apreendida em Vila Velha

Crédito: Fernando Madeira

A Policia Civil, por meio da Delegacia de Segurança Patrimonial apreendeu meia tonelada de maconha em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, nesta quinta-feira (15). A droga estava armazenada em um quarto e, de acordo com a polícia, seria usada para abastacer Guarapari durante o feriado da Semana Santa.

De acordo com Fabiano Rosa, delegado titular da Delegacia de Segurança Patrimonial, a polícia investigava uma denúncia de roubo na região quando perceberam uma movimentação estranha em uma casa da vizinhança.

Fazíamos o levantamento por uma denúncia de roubo, mas os policiais perceberam uma grande movimentação nessa casa da região. Encontramos essa droga por acaso, disse o delegado.

Os 541 tabletes de maconha apreendidos ficavam guardados da casa de Gerloni de Souza Nascimento, de 40 anos. Para armazenar a droga na própria casa, Gerloni recebia mil reais por mês, uma espécie de aluguel pelo espaço.

Além de Gerloni, também participavam do esquema Benedito Rosa da Silva, 35, e Wesley Batista dos Santos, 30. Os dois eram responsáveis por negociar a droga, que era vendida somente por atacado. Os dois já tinham passagem pela polícia por tráfico.

Os três criminosos foram autuados por tráfico e associação ao tráfico e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana na tarde desta quinta-feira (15).