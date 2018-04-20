Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
em Porto Alegre

Médico é preso em flagrante por abuso sexual de grávida no RS

Profissional já havia sido denunciado pelo mesmo crime em outra cidade

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 17:56
Médico é preso em flagrante por abuso sexual a paciente grávida em UPA Crédito: Polícia Civil do Rio Grande do Sul
O médico Valmir Venâncio Silva, de 34 anos, foi detido por policiais militares, suspeito de abusar sexualmente de uma paciente que buscava atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos. A ação ocorreu na noite de quarta-feira feira (18) e foi divulgada pela Polícia Civil na quinta-feira (19).
De acordo com o titular da 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, delegado Rodrigo Zucco, uma mulher grávida procurou atendimento na UPA do bairro Scharlau com queixas de dor de estômago.
No momento da consulta, o médico teria pedido para a paciente tirar a roupa e ficar de frente para a porta, que estaria fechada. Dentro do consultório, o homem teria tocado nas partes íntimas da gestante que, ao sair da unidade de saúde, chamou a polícia.
"A prisão deste médico ocorreu em flagrante, mas ele já foi denunciado outras três vezes pelo mesmo crime lá em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Naquela ocasião, foram instaurados inquéritos para apurar os fatos", explicou o delegado Zucco. O suspeito nega que teria abusado das pacientes.
A direção do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) vai instaurar uma sindicância para apurar a denúncia. O advogado do médico, Régis Eduardo Krause, disse que não vai se manifestar sobre o inquérito. "Estamos tomando todas as providências legais no que constitui a defesa, mas no momento não vamos nos manifestar porque o caso está sob investigação", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados