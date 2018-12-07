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Na frente de prédio

Médico é assaltado e tem carro roubado em Campo Grande, Cariacica

Bandidos em um Fiat Uno abordaram a vítima, que estava acompanhada do filho, por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira (07)

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 15:41
O caso deve ser investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Um médico de 40 anos foi assaltado e teve o carro roubado, na porta de um prédio, por volta das 6h30 desta sexta-feira (07), no bairro Campo Grande, em Cariacica.
A vítima, que faz parte do programa Mais Médicos, estava com o filho de 14 anos em um Corolla prata quando foi rendido pelos criminosos. Ele registrou ocorrência na 4ª Delegacia Regional. Segundo o médico, ele e o estudante haviam acabado de descer do apartamento onde moram e seguiriam para o trabalho e escola, respectivamente. Pai e filho entraram no Corolla, que estava estacionado na porta do edifício.
> Criminoso é detido após tentativa de latrocínio em Cariacica
Neste momento, um Fiat Uno verde, que passava pela Rua Bom Pastor, parou, deu ré e emparelhou ao lado do veículo onde as vítimas estavam. O bandido que dirigia o carro sacou um revólver e apontou para o médico, anunciando o assalto. Neste momento, ele mandou que o filho saísse do Corolla.
Eu falei com ele que era um assalto, aí ele desceu do carro. Eu só me preocupei com ele. A gente só pensa no filho na hora, na família. Comigo poderia acontecer qualquer coisa, mas não com ele, ressaltou.
Em seguida, o criminoso que estava no banco do carona desembarcou do Uno, rendeu o médico, recolheu a carteira e ameaçou matar a vítima, quando ele foi entregar o celular.
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Quando eu coloquei a mão no bolso para pegar o telefone, ele apontou a arma para a minha cabeça e disse que atiraria, caso eu tentasse qualquer coisa ou estivesse armado, relatou.
Após roubar os pertences dele, o bandido embarcou no carro e a dupla fugiu levando o Corolla. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.

MAIS MÉDICOS

O médico assaltado relatou que ele e a esposa fazem parte do programa Mais Médicos e estão morando no Estado há apenas sete meses. A vítima afirmou que já havia sido alertada sobre a violência em Cariacica.
Eu nunca tinha feito um seguro de carro na minha vida. Quando eu vim para cá, me alertaram que Cariacica era um município que tinha muito assalto. Então eu fiz o seguro. Mas a gente nunca espera passar por isso. Eu vim de Rondônia e não que lá não seja violento, mas aqui é mais, desabafou.
Apesar do susto, o médico afirmou que não pretende deixar o posto de trabalho na região de Flexal. O caso será investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

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