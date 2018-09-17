Médica é assaltada na porta de casa na Praia de Itaparica

A médica foi assaltada na porta de casa na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Mayra Bandeira

Praia de Itaparica, Vila Velha. A vítima teve uma arma apontada para ela e foi arrancada de dentro do veículo pelos bandidos. Uma pediatra de 62 anos foi rendida quando chegava em casa, junto com a família, e teve o carro roubado por três criminosos armados, na noite de domingo (16), em. A vítima teve uma arma apontada para ela e foi arrancada de dentro do veículo pelos bandidos.

A filha dela, uma advogada de 28 anos, estava com a mãe, além do marido e dos sogros, no momento do assalto e disse que eles tinham chegado de viagem quando foram surpreendidos pelos assaltantes.

Guarapari. O fato aconteceu por volta das 19h40, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, uma das mais movimentadas da cidade. No veículo Duster, de cor branca, estavam a médica, a filha dela, o genro e os pais dele, uma contadora de 63 e um empresário de 65 anos. O grupo voltava de

A pediatra parou o carro em frente à garagem de casa e permaneceu na direção do veículo. O restante dos passageiros desembarcaram e ficaram do lado de fora, na calçada, enquanto aguardavam o portão abrir. Foi neste momento que o trio de assaltantes apareceu, sendo que um deles estava armado.

Primeiro, segundo a advogada, o ladrão armado rendeu a sogra dela, anunciando o assalto. Porém, a contadora - que é mexicana - não entendeu o que o bandido dizia. Eu vi ele se aproximar da minha sogra e achei que fosse alguém pedindo alguma orientação. Só percebi que era um assalto quando vi ele apontando a arma, relata a vítima.

O grupo demorou um pouco a entender que se tratava de um assalto. O suspeito armado foi até a porta do motorista, enquanto os outros dois se aproximaram das outras portas. Foi neste momento, que um dos criminosos puxou a médica pelo braço e a tirou de dentro do veículo.