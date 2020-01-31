Médica é assaltada ao chegar para trabalhar em unidade de saúde na Serra

Médica é assaltada dentro de estacionamento de unidade de saúde, na Serra Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta

Uma médica dermatologista foi assaltada e teve o carro levado por dois criminosos armados quando chegava para trabalhar na Unidade de Saúde de Novo Horizonte, na Serra , região da Grande Vitória, por volta de 7h desta sexta-feira (31). Ninguém foi preso ainda.

A médica trabalha na unidade de saúde duas vezes por semana. Ela contou que estava parando o carro no estacionamento dos funcionários quando foi abordada pelos criminosos. Os homens levaram o celular, a bolsa com todos os instrumentos de trabalho da médica e ainda fugiram no veículo dela. A vítima contou que os suspeitos também a ameaçaram de morte durante a abordagem.

O subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, esteve na unidade por volta de 9h para entender o que aconteceu. Ele disse que a prefeitura está prestando assistência para a médica. Esses bandidos já estavam de espreita do lado de fora e esperaram uma oportunidade para fazer esse assalto. Uma parte do portão estava aberto, porque essa é a hora de chegada dos funcionários, contou Lugão.

Os pacientes que esperavam a unidade abrir as portas viram o desespero da médica depois do crime. Eu estava aqui e quando eu olhei lá para dentro vi uma pessoa muito desesperada. Depois informaram que tinham levado todos os pertences dela, contou uma paciente, que preferiu não se identificar.

Por causa do crime, todas as consultas que estavam agendadas com a médica foram remarcadas. A entrevistadora Elenilda Freitas, que levou a filha Nicole para uma consulta com a dermatologista, contou que foi reagendada para março.

Ela pegou uma micose na praia. Essa consulta está marcada há três meses. Reagendaram para março, que é a data mais próxima. A gente entende, por causa da insegurança, mas é difícil, lamentou a mãe. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram para o local e reforçaram a segurança na unidade durante a manhã.

FALTA DE SEGURANÇA

Nesta quinta-feira (30), a unidade de saúde de Jardim Carapina ficou sem funcionar depois que um homem ameaçou uma médica com uma arma.

Um paciente que estava com um horário marcado para 9h, ele chegou à 6h, com duas crianças. Ficou aguardando, ficou nervoso, perdeu o controle e acabou ameaçando os funcionários, a médica e criando uma sensação de insegurança na unidade. Esse cidadão foi detido e constatou que era uma arma de brinquedo, informou Lugão.

Há menos de um mês, foram os moradores do bairro cidade continental que sofreram com a criminalidade. A unidade de saúde foi arrombada e os criminosos levaram vários equipamentos, incluindo computadores. Vinte consultas foram canceladas. Por causa da insegurança nas unidades de saúde, a Prefeitura da Serra vai fazer uma reunião de emergência para discutir o problema.

Vamos rediscutir toda a questão da insegurança nas unidades e agora a gente lembra que essa questão de policiamento e de assalto é da Polícia Militar e Polícia Civil. Então a gente pede mais policiamento nos bairros e de mais rondas perto das nossas unidades.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil disse que o atendimento a essa ocorrência ainda está em andamento. Até o momento, ninguém foi preso. O carro também não foi localizado.

POLÍCIA MILITAR