Médica é assaltada ao chegar para trabalhar em unidade de saúde na Serra

Uma médica dermatologista foi assaltada e teve o carro levado por dois criminosos armados quando chegava para trabalhar na Unidade de Saúde de Novo Horizonte, na Serra, região da Grande Vitória, por volta de 7h desta sexta-feira (31). Ninguém foi preso ainda.
A médica trabalha na unidade de saúde duas vezes por semana. Ela contou que estava parando o carro no estacionamento dos funcionários quando foi abordada pelos criminosos. Os homens levaram o celular, a bolsa com todos os instrumentos de trabalho da médica e ainda fugiram no veículo dela. A vítima contou que os suspeitos também a ameaçaram de morte durante a abordagem.
O subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, esteve na unidade por volta de 9h para entender o que aconteceu. Ele disse que a prefeitura está prestando assistência para a médica. Esses bandidos já estavam de espreita do lado de fora e esperaram uma oportunidade para fazer esse assalto. Uma parte do portão estava aberto, porque essa é a hora de chegada dos funcionários, contou Lugão.
Os pacientes que esperavam a unidade abrir as portas viram o desespero da médica depois do crime. Eu estava aqui e quando eu olhei lá para dentro vi uma pessoa muito desesperada. Depois informaram que tinham levado todos os pertences dela, contou uma paciente, que preferiu não se identificar.
Por causa do crime, todas as consultas que estavam agendadas com a médica foram remarcadas. A entrevistadora Elenilda Freitas, que levou a filha Nicole para uma consulta com a dermatologista, contou que foi reagendada para março.
Ela pegou uma micose na praia. Essa consulta está marcada há três meses. Reagendaram para março, que é a data mais próxima. A gente entende, por causa da insegurança, mas é difícil, lamentou a mãe. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram para o local e reforçaram a segurança na unidade durante a manhã.
FALTA DE SEGURANÇA
Nesta quinta-feira (30), a unidade de saúde de Jardim Carapina ficou sem funcionar depois que um homem ameaçou uma médica com uma arma.
Um paciente que estava com um horário marcado para 9h, ele chegou à 6h, com duas crianças. Ficou aguardando, ficou nervoso, perdeu o controle e acabou ameaçando os funcionários, a médica e criando uma sensação de insegurança na unidade. Esse cidadão foi detido e constatou que era uma arma de brinquedo, informou Lugão.
Há menos de um mês, foram os moradores do bairro cidade continental que sofreram com a criminalidade. A unidade de saúde foi arrombada e os criminosos levaram vários equipamentos, incluindo computadores. Vinte consultas foram canceladas. Por causa da insegurança nas unidades de saúde, a Prefeitura da Serra vai fazer uma reunião de emergência para discutir o problema.
Vamos rediscutir toda a questão da insegurança nas unidades e agora a gente lembra que essa questão de policiamento e de assalto é da Polícia Militar e Polícia Civil. Então a gente pede mais policiamento nos bairros e de mais rondas perto das nossas unidades.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil disse que o atendimento a essa ocorrência ainda está em andamento. Até o momento, ninguém foi preso. O carro também não foi localizado.
POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar disse que faz o policiamento de rotina e que, além disso, Novo Horizonte tem uma base comunitária móvel e também conta com uma dupla de moto e outra dupla de policiais que fazem o patrulhamento a pé.