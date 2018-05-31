Médica é agredida por paciente em posto de saúde na Serra

UPA de Serra Sede Crédito: Fernando Madeira

Uma médica denunciou ter sido agredida, no final da tarde desta quarta-feira (30), no Pronto-Atendimento da Serra Sede. A polícia foi chamada ao PA, e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia mais próxima.

À reportagem da TV Gazeta, uma colega de trabalho da médica contou que presenciou a agressão. "Ela pediu para que a paciente aguardasse uns 10 minutos, como ela não conseguiu a trassferência da paciente, ela agrediu com um soco e um tapa na cara dela", disse a colega, também médica, que não quis se identificar.

A agressão aconteceu no corredor. A médica estava em uma ligação no próprio celular. Segundo ela, a paciente pensou que fosse uma ligação pessoal e se irritou. Mas a profissional estava tentando uma vaga para a paciente em um outro hospital.

De acordo com o Sindicato dos Médicos, a agressão aconteceu por volta das 17 horas. A vítima estava atendendo a 38ª paciente no plantão. O sindicato afirmou, em nota, que o PA chegou a ser fechado após o ocorrido.

A médica que presenciou tudo contou que está com medo de trabalhar. "O que a gente pede é que as pessoas tenham mais calma, menos violência. A gente está ali para atender todo mundo, a gente faz o melhor que a gente pode. Às vezes a gente não tem acesso a um hospital, é difícil conseguir as coisas", disse.

Outro lado

Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra nega que tenha havido agressão. Por nota, a prefeitura afirma que houve uma tentativa de agressão, que não se concretizou pela ação da segurança, que atua 24 horas na UPA da Serra-Sede.

Segundo a prefeitura, a "unidade não foi fechada, nem os serviços interrompidos". "O quadro médico estava completo, e com baixa procura", informou. Na nota, informa ainda que está apurando o ocorrido e que, além da segurança armada 24 horas, a UPA conta com gestor dentro da unidade 24 horas e portas de segurança.