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Denúncia

Médica é agredida por paciente em posto de saúde na Serra

Outra médica que presenciou a agressão diz que colega levou soco e tapa no rosto

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 11:58
UPA de Serra Sede Crédito: Fernando Madeira
Uma médica denunciou ter sido agredida, no final da tarde desta quarta-feira (30), no Pronto-Atendimento da Serra Sede.  A polícia foi chamada ao PA, e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia mais próxima. 
À reportagem da TV Gazeta, uma colega de trabalho da médica contou que presenciou a agressão. "Ela pediu para que a paciente aguardasse uns 10 minutos, como ela não conseguiu a trassferência da paciente, ela agrediu com um soco e um tapa na cara dela", disse a colega, também médica, que não quis se identificar.
A agressão aconteceu no corredor. A médica estava em uma ligação no próprio celular. Segundo ela, a paciente pensou que fosse uma ligação pessoal e se irritou. Mas a profissional estava tentando uma vaga para a paciente em um outro hospital.
De acordo com o Sindicato dos Médicos, a agressão aconteceu por volta das 17 horas. A vítima estava atendendo a 38ª paciente no plantão. O sindicato afirmou, em nota, que o PA chegou a ser fechado após o ocorrido. 
A médica que presenciou tudo contou que está com medo de trabalhar. "O que a gente pede é que as pessoas tenham mais calma, menos violência. A gente está ali para atender todo mundo, a gente faz o melhor que a gente pode. Às vezes a gente não tem acesso a um hospital, é difícil conseguir as coisas", disse.
Outro lado
Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra nega que tenha havido agressão. Por nota, a prefeitura afirma que houve uma tentativa de agressão, que não se concretizou pela ação da segurança, que atua 24 horas na UPA da Serra-Sede.
Segundo a prefeitura, a "unidade não foi fechada,  nem os serviços interrompidos". "O quadro médico estava completo, e com baixa procura", informou. Na nota, informa ainda que está apurando o ocorrido e que, além da segurança armada 24 horas, a UPA conta com gestor dentro da unidade 24 horas e portas de segurança.
 

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