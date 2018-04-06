Médica desaparecida: buscas serão retomadas nesta sexta-feira

O Corpo de Bombeiros prometeu para a manhã desta sexta-feira (6), a partir das 7h30, a retomada das buscas pela médica cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos. Ela desapareceu na tarde de terça (3). O carro da médica foi encontrado abandonado em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. As buscas aconteceram durante toda esta quinta (5) e foram encerradas por volta de 20 horas, segundo informou o Corpo de Bombeiros.
A polícia já tem em mãos imagens cedidas por restaurantes, empresas e postos de gasolina da rodovia, de Biriricas, distrito de Domingos Martins, até Venda Nova do Imigrante, mas vai correr atrás de câmeras até a divisa com o estado de Minas Gerais. A informação foi repassada pelo tenente Rafalsky, do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O tenente-coronel Amaral, também do 4° Batalhão, explicou que as imagens serão usadas para apurar se a médica pegou carona com alguém na rodovia.
Ao todo, mais de 40 pessoas, entre bombeiros, voluntários, amigos e familiares, trabalham nas buscas. São pelo menos 12 frentes de trabalho, divididas entre o rio, os matagais e as comunidades ao redor da BR 262.
Até o momento, nenhuma informação sobre o paradeiro da médica foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Jaqueline é mãe de três filhos. Ela é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. A cardiologista voltava de Domingos Martins, na região Serrana, para Campo Grande, em Cariacica, onde mora. A médica vestia calça jeans e blusa marrom ao deixar o prédio onde reside. No veículo abandonado, também foi encontrado um bilhete. A perícia da Polícia Civil analisa o papel para confirmar se a letra é de Jaqueline.