Médica desaparecida: buscas serão retomadas nesta sexta-feira

Bombeiros buscam a médica Jaqueline Colodetti, que desapareceu em Viana Crédito: Caique Verli

O Corpo de Bombeiros prometeu para a manhã desta sexta-feira (6), a partir das 7h30, a retomada das buscas pela médica cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti, de 50 anos. Ela desapareceu na tarde de terça (3). O carro da médica foi encontrado abandonado em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. As buscas aconteceram durante toda esta quinta (5) e foram encerradas por volta de 20 horas, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

A polícia já tem em mãos imagens cedidas por restaurantes, empresas e postos de gasolina da rodovia, de Biriricas, distrito de Domingos Martins, até Venda Nova do Imigrante, mas vai correr atrás de câmeras até a divisa com o estado de Minas Gerais. A informação foi repassada pelo tenente Rafalsky, do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O tenente-coronel Amaral, também do 4° Batalhão, explicou que as imagens serão usadas para apurar se a médica pegou carona com alguém na rodovia.





Ao todo, mais de 40 pessoas, entre bombeiros, voluntários, amigos e familiares, trabalham nas buscas. São pelo menos 12 frentes de trabalho, divididas entre o rio, os matagais e as comunidades ao redor da BR 262.