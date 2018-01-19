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Linhares

Mecânico é assassinado dentro de casa em Linhares

Dentro da casa de Luiz Carlos tudo foi revirado. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo com morte)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 20:38

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 20:38

Luiz Carlos Nunes Gustavo, 56 anos, foi encontrado morto na casa onde morava, no bairro Três Barras, em Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta
Um mecânico de 56 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no bairro Três Barras, em Linhares, Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, Luiz Carlos Nunes Gustavo apresentava sinais de enforcamento e estava com os braços amarrados para trás e de bruços. A causa da morte foi asfixia.
Luiz Carlos foi visto pela última vez na tarde de quarta-feira (17). O irmão começou a sentir falta dele, já que Carlinhos, como era conhecido, não ia ao trabalho havia dois dias. O próprio irmão encontrou o corpo. 
Dentro da casa, tudo foi revirado. O irmão sentiu falta de alguns pertences da vítima e do carro que ficava na garagem. Por isso, a Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo com morte).
Luiz Carlos morava sozinho e era muito querido pelos vizinhos. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Até o final da tarde, nenhum suspeito havia sido preso. Quem tiver informações que ajudem na investigação pode ligar para o Disque Denúncia. O número é o 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. 

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