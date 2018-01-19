Mecânico é assassinado dentro de casa em Linhares

Luiz Carlos Nunes Gustavo, 56 anos, foi encontrado morto na casa onde morava, no bairro Três Barras, em Linhares Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta

Um mecânico de 56 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no bairro Três Barras, em Linhares, Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, Luiz Carlos Nunes Gustavo apresentava sinais de enforcamento e estava com os braços amarrados para trás e de bruços. A causa da morte foi asfixia.

Luiz Carlos foi visto pela última vez na tarde de quarta-feira (17). O irmão começou a sentir falta dele, já que Carlinhos, como era conhecido, não ia ao trabalho havia dois dias. O próprio irmão encontrou o corpo.

Dentro da casa, tudo foi revirado. O irmão sentiu falta de alguns pertences da vítima e do carro que ficava na garagem. Por isso, a Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo com morte).