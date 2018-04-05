Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Facão não é lesão'

MC Carol divulga vídeos da prisão de seu ex e critica polícia

A artista voltou a se queixar da polícia, que registrou o caso como lesão corporal, em vez de tentativa de homicídio

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 19:23
MC Carol Crédito: Fernando Schlaepfer
A funkeira MC Carol divulgou nas redes sociais vídeos da prisão do ex-namorado que, segundo ela, invadiu sua casa com um facão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e a agrediu na madrugada desta quarta-feira. A artista voltou a se queixar da polícia, que registrou o caso como lesão corporal, em vez de tentativa de homicídio.
Segundo o relato da vítima, que estava separada do homem desde janeiro, Alexsandro de Oliveira pulou a cerca elétrica da casa - instalada em função de ameaças anteriores do ex-parceiro - e partiu para cima dela. A cantora ressalta que o acusado tentou matá-la com o facão. Após luta corporal, Carol conseguiu se trancar no banheiro. Um amigo que dormia na residência correu para chamar a polícia.
VEJA VÍDEO
A Polícia Civil informou que Alexsandro de Oliveira ameaçou Carol com uma faca e depois passou a agredi-la com tapas. Os investigadores dizem que os ferimentos de corte da cantora ocorreram quando ela lançou o objeto para longe, com medo de ser esfaqueada, por isso o autor do crime vai responder por lesão corporal e ameaça.
"Você vai se arrepender de levantar o facão para mim", escreveu Carol na postagem, ao lado de uma hashtag em que se lê "Facão não é lesão". Todos os vídeos foram acrescentados em uma mesma postagem no Instagram  para assisti-los, basta pressionar a seta para o lado na imagem.
VEJA POST
Nas imagens, policiais armados chegam à residência e levam o ex-namorado da cantora, já algemado, até a viatura. Em outro vídeo, um dos agentes carrega o facão na mão direita e encaminha o acusado para fora da casa, no bairro Matapaca.
"A polícia pegou ele em flagrante e colocaram no b.o 'lesão corporal'. Então eu invado uma casa, com um facão e tento esfaquear uma mulher, não é tentativa de homicídio no nosso país!!!", ressaltou Carol após registrar a ocorrência.
Não foi a primeira vez que o homem invadiu a casa e ameaçou MC Carol. Há cerca de um mês e meio, segundo a assessoria de imprensa, a cantora prestou queixa na polícia contra o ex-namorado, que havia entrado na residência e agido com violência. Na ocasião, a funkeira também conseguiu se trancar no banheiro. Dois amigos foram ao local e viram um facão na cozinha. O agressor deixou a casa e prometeu que procuraria um centro de reabilitação, mas continuou a ameaçar a ex-companheira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados