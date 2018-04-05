MC Carol divulga vídeos da prisão de seu ex e critica polícia

MC Carol Crédito: Fernando Schlaepfer

A funkeira MC Carol divulgou nas redes sociais vídeos da prisão do ex-namorado que, segundo ela, invadiu sua casa com um facão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e a agrediu na madrugada desta quarta-feira. A artista voltou a se queixar da polícia, que registrou o caso como lesão corporal, em vez de tentativa de homicídio.

Segundo o relato da vítima, que estava separada do homem desde janeiro, Alexsandro de Oliveira pulou a cerca elétrica da casa - instalada em função de ameaças anteriores do ex-parceiro - e partiu para cima dela. A cantora ressalta que o acusado tentou matá-la com o facão. Após luta corporal, Carol conseguiu se trancar no banheiro. Um amigo que dormia na residência correu para chamar a polícia.

VEJA VÍDEO

A Polícia Civil informou que Alexsandro de Oliveira ameaçou Carol com uma faca e depois passou a agredi-la com tapas. Os investigadores dizem que os ferimentos de corte da cantora ocorreram quando ela lançou o objeto para longe, com medo de ser esfaqueada, por isso o autor do crime vai responder por lesão corporal e ameaça.

"Você vai se arrepender de levantar o facão para mim", escreveu Carol na postagem, ao lado de uma hashtag em que se lê "Facão não é lesão". Todos os vídeos foram acrescentados em uma mesma postagem no Instagram  para assisti-los, basta pressionar a seta para o lado na imagem.

VEJA POST

Nas imagens, policiais armados chegam à residência e levam o ex-namorado da cantora, já algemado, até a viatura. Em outro vídeo, um dos agentes carrega o facão na mão direita e encaminha o acusado para fora da casa, no bairro Matapaca.

"A polícia pegou ele em flagrante e colocaram no b.o 'lesão corporal'. Então eu invado uma casa, com um facão e tento esfaquear uma mulher, não é tentativa de homicídio no nosso país!!!", ressaltou Carol após registrar a ocorrência.