Marido rende bandidos após homens tentarem sequestrar esposa na Serra

Marido rende bandidos após homens tentarem sequestrar sua esposa Crédito: Lara Rosado

Um homem conseguiu render dois bandidos que tentavam sequestrar sua esposa dentro do carro dela, na Avenida Eudes Scherrer, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Um dos suspeitos estava armado, mas o marido conseguiu tomar a arma dele e o segurou até que a polícia chegasse ao local.

O relato é de um funcionário de um restaurante que fica próximo ao local em que aconteceu o crime. Ele detalha que o episódio aconteceu por volta das 18h20 deste domingo (29). "Ele (o marido) é dono de uma loja aqui na região. Um dos bandidos realmente estava armado, mas o homem conseguiu tomar a arma dele", completa.

Segundo a testemunha, os bandidos queriam levar o carro do homem com a esposa dentro. "Ele conseguiu render os suspeitos e segurá-los até que a polícia chegou ao local", garante.

Procurada, a Polícia Civil (PC) informa que policiais da Delegacia da Serra foram informados sobre uma ocorrência de roubo na região. Um dos policiais, de acordo com a instituição, foi ao local e realizou a abordagem. O suspeito foi conduzido para a delegacia. "No momento não temos informações adicionais, pois a ocorrência está em andamento na Regional", diz o texto enviado à reportagem pela PC.