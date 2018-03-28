Marido que matou esposa no ES ao vê-la abraçada com homem se entrega

De acordo com o delegado de Ibatiba, Tiago Felipe Bernardes Dorneles, o produtor rural era procurado pela polícia desde o dia do crime. Além de atirar contra a mulher Maria da Penha Souza Pereira, 53, ele também disparou contra Claudemir Baroni Braga, 35, que estava com a vítima, na localidade de Córrego do Recreio, zona rural de Irupi.
Após mediação entre o advogado de Amélio Leocádio e a Polícia Civil, ele foi preso temporariamente. Amélio foi autuado por homicídio qualificado, na forma da Lei Maria da Penha, e por tentativa de homicídio. O acusado também entregou a arma usada no crime e o celular. Ele tinha o registro da arma uma pistola 380.
Ele contou que ainda era casado com a vítima e não sabia que ela tinha algum relacionamento com Claudemir, que é meeiro dele. Contou que a mulher estava em Irupi para cuidar dos netos, em sua propriedade, e que foi até o local para vê-los, mas, chegando lá, viu a mulher e o meeiro abraçados. Disse que perdeu a cabeça, atirou contra os dois e fugiu do local, revela o delegado.
Ao contrário do depoimento do acusado, o meeiro baleado afirma que Maria da Penha Souza Pereira já não estava mais casada com o lavrador. Amélio Leocádio Pereira foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana.