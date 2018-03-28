Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Caparaó

Marido que matou esposa no ES ao vê-la abraçada com homem se entrega

Acusado disse que não suportou ver a vítima abraçada a outro homem

Publicado em 28 de Março de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 19:52
Amélio Leocádio Pereira, 58, é acusado de ter matado a mulher a tiros no último dia 17, em Irupi Crédito: Divulgação/PC
O lavrador Amélio Leocádio Pereira, 58, acusado de ter matado a mulher a tiros no último dia 17, em Irupi, se entregou à polícia nesta quarta-feira (28) em Ibatiba, na Região do Caparaó. Ele estava foragido e disse que perdeu a cabeça ao ver Maria da Penha Souza Pereira, 53, abraçando outro homem.
De acordo com o delegado de Ibatiba, Tiago Felipe Bernardes Dorneles, o produtor rural era procurado pela polícia desde o dia do crime. Além de atirar contra a mulher Maria da Penha Souza Pereira, 53, ele também disparou contra Claudemir Baroni Braga, 35, que estava com a vítima, na localidade de Córrego do Recreio, zona rural de Irupi.
Após mediação entre o advogado de Amélio Leocádio e a Polícia Civil, ele foi preso temporariamente. Amélio foi autuado por homicídio qualificado, na forma da Lei Maria da Penha, e por tentativa de homicídio. O acusado também entregou a arma usada no crime e o celular. Ele tinha o registro da arma  uma pistola 380.
Ele contou que ainda era casado com a vítima e não sabia que ela tinha algum relacionamento com Claudemir, que é meeiro dele. Contou que a mulher estava em Irupi para cuidar dos netos, em sua propriedade, e que foi até o local para vê-los, mas, chegando lá, viu a mulher e o meeiro abraçados. Disse que perdeu a cabeça, atirou contra os dois e fugiu do local, revela o delegado.
Maria da Penha foi morta a tiros em Irupi Crédito: Reprodução
Ao contrário do depoimento do acusado, o meeiro baleado afirma que Maria da Penha Souza Pereira já não estava mais casada com o lavrador. Amélio Leocádio Pereira foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados