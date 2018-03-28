Marido que matou esposa no ES ao vê-la abraçada com homem se entrega

Amélio Leocádio Pereira, 58, é acusado de ter matado a mulher a tiros no último dia 17, em Irupi Crédito: Divulgação/PC

O lavrador Amélio Leocádio Pereira, 58, acusado de ter matado a mulher a tiros no último dia 17, em Irupi , se entregou à polícia nesta quarta-feira (28) em Ibatiba , na Região do Caparaó. Ele estava foragido e disse que perdeu a cabeça ao ver Maria da Penha Souza Pereira, 53, abraçando outro homem.

De acordo com o delegado de Ibatiba, Tiago Felipe Bernardes Dorneles, o produtor rural era procurado pela polícia desde o dia do crime. Além de atirar contra a mulher Maria da Penha Souza Pereira, 53, ele também disparou contra Claudemir Baroni Braga, 35, que estava com a vítima, na localidade de Córrego do Recreio, zona rural de Irupi.

Após mediação entre o advogado de Amélio Leocádio e a Polícia Civil, ele foi preso temporariamente. Amélio foi autuado por homicídio qualificado, na forma da Lei Maria da Penha, e por tentativa de homicídio. O acusado também entregou a arma usada no crime e o celular. Ele tinha o registro da arma  uma pistola 380.

Ele contou que ainda era casado com a vítima e não sabia que ela tinha algum relacionamento com Claudemir, que é meeiro dele. Contou que a mulher estava em Irupi para cuidar dos netos, em sua propriedade, e que foi até o local para vê-los, mas, chegando lá, viu a mulher e o meeiro abraçados. Disse que perdeu a cabeça, atirou contra os dois e fugiu do local, revela o delegado.

Maria da Penha foi morta a tiros em Irupi Crédito: Reprodução