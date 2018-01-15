Marido de idosa feita refém estava em banheiro durante invasão

Sequestro de idosa em Cariacica nesta segunda-feira (15) Crédito: Bernardo Coutinho

feita refém dentro de casa no bairro Boa Sorte, em Cariacica, escapou por pouco de também ficar nas mãos dos bandidos. Ele contou que estava no banheiro quando os assaltantes entraram na casa e foi avisado pela polícia que os bandidos haviam invadido a residência dele. O marido da idosa de 70 anos, que foi, escapou por pouco de também ficar nas mãos dos bandidos. Ele contou que estava no banheiro quando os assaltantes entraram na casa e foi avisado pela polícia que os bandidos haviam invadido a residência dele.

O aposentado Osvair Moreira Mendes, 72 anos, explicou que a polícia bateu na porta perguntando se poderia entrar para fazer buscas por criminosos que tinham acabado de assaltar uma padaria. O idoso falou que não tinha visto ninguém, mas deixou os militares entrarem na casa. Pouco depois, a polícia descobriu que os criminosos estavam no quarto da esposa dele, e Osvair foi retirado de casa. Ele acompanhou do lado de fora o drama das negociações para que a esposa fosse libertada.

Apesar de não estar ferido, o idoso foi encaminhado para o hospital Meridional, em Cariacica, mesmo local para onde a esposa dele foi levada após o fim do sequestro. Até as 16 horas,o marido não teve contato com a esposa, mas foi informado no hospital que a mulher passará por exames e deve ter alta ainda nesta segunda-feira (15).

Osvair contou que a esposa é diabética, toma remédios para o coração mas que, no geral, tem boa saúde e não é acamada.

O casal de idosos mora na casa invadida pelos bandidos há 40 anos. Segundo Osvair, foi a primeira vez que ele presenciou tamanha violência no bairro.

(Com informações de Rafael Monteiro de Barros)

O CASO

Uma idosa de 70 anos teve acasa invadida por assaltantes e foi feita refém durante cinco horas no bairro Boa Sorte, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (15). Após negociações com a polícia militar, os dois bandidos acabaram presos.

A ocorrência começou quando, por volta das 7h50, os criminosos assaltaram uma padaria. Durante o assalto, cerca de 10 pessoas, incluindo os priprietários, foram feitos reféns.