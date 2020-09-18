Manifestação em Cocal, Vila Velha, pede segurança na região

Uma manifestação pacífica no bairro Cocal, em Vila Velha, reuniu, segundo a Guarda Municipal, cerca de 50 pessoas no início da noite desta quinta-feira (17). Os manifestantes pediram mais segurança no bairro, após ondas de assaltos.
De acordo com Alessandra Carvalho Correia, professora de 45 anos à frente do movimento, o bairro está à mercê dos bandidos. "Já foram três ou quatro casas arrombadas em uma noite. Os criminosos cortam cadeados, entram mesmo com gente dentro de casa, a mão armada. Se passamos de bicicleta, eles levam. É mais seguro deixar o carro do lado de fora do que abrir a garagem de casa e ser abordado, nós estamos apavorados. O comércio também está sendo assaltado", disse.
Segundo a professora, os moradores ligam para a polícia, mas a viatura passa pela via principal do bairro e vai embora. "Nada é feito. Chegamos a um ponto em que não sabemos o que fazer mais. Tenho uma barbearia no bairro, com câmera e alarme, mas estou tendo que pagar o vigia para dormir lá, porque meu medo é chegar e não ter mais nada", desabafou.
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informou que a Guarda realiza o patrulhamento preventivo com viaturas e motos em todas as regiões da cidade e que, em casos de emergência, orienta que o cidadão acione a Polícia Militar e a Guarda Municipal pelo telefone 190.
Demandada pela reportagem para comentar a respeito do policiamento na região, a Polícia Militar ainda não respondeu. A matéria será atualizada quando houver resposta.