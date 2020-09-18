Manifestação em Cocal, Vila Velha, pede segurança na região

De acordo com Alessandra Carvalho Correia, professora de 45 anos à frente do movimento, o bairro está à mercê dos bandidos. "Já foram três ou quatro casas arrombadas em uma noite. Os criminosos cortam cadeados, entram mesmo com gente dentro de casa, a mão armada. Se passamos de bicicleta, eles levam. É mais seguro deixar o carro do lado de fora do que abrir a garagem de casa e ser abordado, nós estamos apavorados. O comércio também está sendo assaltado", disse.