Manicure é esfaqueada por causa de frango com abóbora

Manicure foi esfaqueada no peito pela vizinha Crédito: Bernardo Coutinho

Uma discussão por causa de um prato de frango com abóbora quase acabou em morte, na madrugada desta quinta-feira (04), em Feu Rosa, Serra. A briga ocorreu entre uma manicure de 27 anos e a vizinha.

A jovem estava preparando a janta e, como não deixou a dona de casa Andrea Azevedo Casado, 55, pegar um prato da comida, alegando que o frango estava cru, acabou esfaqueada no peito. A suspeita acabou presa.

A manicure e a dona de casa estavam na residência de um amigo quando a discussão começou, às 2 horas. Segundo a jovem, elas foram para lá fazer uma janta para o amigo. Como a dona de casa já tinha ingerido bebida alcóolica, ela que teve que preparar a comida.

Fomos para a casa do nosso amigo e começamos a fazer janta pra ele. Mas como ela estava muito bêbada, eu fui fazer a comida. A janta estava crua, e ela chegou na panela pra pegar um prato. Eu falei não pega, está cru ainda. Ela disse vou pegar, aqui não é sua casa. Depois saiu me xingando, contou a manicure.

Andrea foi até onde a casa onde mora e pegou uma faca. Em seguida, ela voltou à residência do amigo e, ao encontrar a manicure, a atacou.

Ela já chegou me agredindo. A facada ia ser nas costas, mas a filha dela gritou e eu virei. Quando virei, senti que a faca pegou. Achei que era superficial, mas entrou. Ela queria atingir meu coração, lembrou.

A briga foi apartada pela filha da dona de casa, e, momentos depois, a suspeita foi levada para a casa onde mora.

A Polícia Militar foi acionada e uma ambulância do Samu levou a manicure para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Assim que recebeu alta, a vítima foi levada para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde já estava a vizinha, para prestar depoimento.

Agora eu não quero nem conversa mais. Eu já estava para mudar de Feu Rosa, agora vai ser mais rápido ainda. Esse praticamente foi o motivo fatal da minha mudança, acrescentou a vítima.