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Sob investigação

Mais de 60 cartazes com ameaças a criminosos são retirados da Serra

Cartazes foram pregados nos bairros Hélio Ferraz e Bairro de Fátima por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 15:08

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 15:08

Cartazes diziam ser proibido assaltar comércios, cidadãos e veículos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Mais 60 cartazes com ameaças a criminosos que cometessem assaltos em regiões da Serra foram retirados dos bairros Hélio Ferraz e Bairro de Fátima. A investigação da Polícia Civil aponta que eles foram colocados por uma facção criminosa que comanda o tráfico de droga em localidades da Grande Vitória. Uma pessoa foi presa.
Os cartazes impressos em papel adesivo estavam espalhados em pontos de ônibus, postes e lixeiras dos bairros. O material, assinado por uma facção criminosa, informava que é proibido roubar cidadãos, lojas e veículos, e deixava o alerta: "se for pego realizando alguns dos atos acima será penalizado severamente".
Para retirar as ameaças, foi necessária uma força tarefa da Polícia Civil em parceria com a Prefeitura da Serra.
Cartazes estavam fixados em postes, pontos de ônibus e lixeiras da Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um dos suspeitos de colar os cartazes foi preso, mas a ligação dele com a organização ainda não foi confirmada. Agora, a PC investiga quem mandou confeccionar os avisos e a gráfica que os imprimiu.
De acordo com o delegado titular do Departamento Especializado em Narcóticos, Diego Bermond, os cartazes atraíram a investigação de tráfico de drogas para o bairro.
"Nós consideramos uma atitude completamente atrapalhada dessa organização criminosa que, com a ficção desses cartazes, acabou atraindo os policiais para essa região para investigar e coibir o tráfico de drogas. Além de responsabilizar os indivíduos que afixaram esses cartazes", declarou.

PRISÕES

Três integrantes da quadrilha que teria assinado o cartaz estão presos. Entre eles, um homem que foi detido no último mês, acusado de tráfico de drogas e assassinato.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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