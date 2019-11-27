Mais de 60 cartazes com ameaças a criminosos são retirados da Serra

Cartazes diziam ser proibido assaltar comércios, cidadãos e veículos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Os cartazes impressos em papel adesivo estavam espalhados em pontos de ônibus , postes e lixeiras dos bairros. O material, assinado por uma facção criminosa, informava que é proibido roubar cidadãos, lojas e veículos, e deixava o alerta: "se for pego realizando alguns dos atos acima será penalizado severamente".

Para retirar as ameaças, foi necessária uma força tarefa da Polícia Civil em parceria com a Prefeitura da Serra.

Cartazes estavam fixados em postes, pontos de ônibus e lixeiras da Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um dos suspeitos de colar os cartazes foi preso, mas a ligação dele com a organização ainda não foi confirmada. Agora, a PC investiga quem mandou confeccionar os avisos e a gráfica que os imprimiu.

De acordo com o delegado titular do Departamento Especializado em Narcóticos, Diego Bermond, os cartazes atraíram a investigação de tráfico de drogas para o bairro.

"Nós consideramos uma atitude completamente atrapalhada dessa organização criminosa que, com a ficção desses cartazes, acabou atraindo os policiais para essa região para investigar e coibir o tráfico de drogas. Além de responsabilizar os indivíduos que afixaram esses cartazes", declarou.

PRISÕES

Três integrantes da quadrilha que teria assinado o cartaz estão presos. Entre eles, um homem que foi detido no último mês, acusado de tráfico de drogas e assassinato.