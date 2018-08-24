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Mensagens de traficantes

Mais de 50 pichações do crime são apagadas em Vila Velha e Serra

As ações foram realizadas nos últimos três dias, com o apoio da Polícia Militar, nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 23:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 23:13
Prefeitura de Vila Velha pinta muro com recado de criminosos em Morada da Barra Crédito: Kaique Dias
Funcionários das prefeituras da Serra e de Vila Velha apagaram 54 pichações em muros e postes, que indicavam regras de traficantes e faziam apologia ao crime. As ações foram realizadas nos últimos três dias, com o apoio da Polícia Militar. Em Vitória, também foi realizada a ação, na região da Grande São Pedro, mas o número de inscrições removidas não foi divulgado.
Em Vila Velha, o trabalho foi feito nos bairros Morada da Barra, Vinte e Três de Maio, Ulisses Guimarães, Jabaeté, Barramares e Balneário de Ponta da Fruta.vDe acordo com informações da assessoria de comunicação do município, 30 muros e 15 postes foram pintados, para cobrir inscrições como apague os faróis, retire o capacete e sujeito a tiros.
Já na Serra, o secretário de Defesa Social do município, coronel Jailson Miranda, explicou que a ação realizada na manhã desta quinta-feira (23) é rotineira. Faz parte do conjunto de ações do nosso Gabinete de Gestão Integrada, para tentarmos reduzir a violência no município. Já é algo que fazemos rotineiramente, afirmou.
O secretário ainda revelou que foram encontradas nove pichações em muros dos bairros Vila Nova de Colares, Feu Rosa e Enseada de Jacaraípe, que foram apagadas. A gente recebeu as informações dos locais, pelo serviço de inteligência da 14ª Companhia Independente e realizamos essa ação nos locais onde encontramos essas pichações, sempre com apoio da PM, ressaltou.
A Prefeitura de Cariacica também foi demandada para informar se pretende realizar algum tipo de ação semelhante nos bairros do município. Por meio de nota, a assessoria de comunicação informou que como se trata de propriedade privada, a responsabilidade pela conservação, manutenção e reparos nos muros é do proprietário. Ressaltou ainda que a prefeitura não executa serviços em propriedades particulares.
Caso identifique algum muro com pichações nesse sentido, o cidadão deve entrar em contato com o Ciodes, pelo 190.
Mais de 50 Pichações do crime são apagadas de muros e postes na Grande Vitória

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